Podemos avisa que no garantiza su voto a los Presupuestos porque el Gobierno no limita el precio de los alquileres

Publicado 10/01/2019 19:25:29 CET

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Podemos no ha querido dar por hecho este jueves su apoyo al proyecto de Presupuestos Generales del Gobierno de Pedro Sánchez por no garantizar la puesta en marcha de las medidas para limitar el precio de los alquileres y otras cuestiones "fundamentales" que se incluyeron en el acuerdo presupuestario que firmaron en octubre, pero cuyo desarrollo no corresponde a los PGE. El tema del alquiler está en un decreto ley que se debatirá en el Pleno del día 22 y que Unidos Podemos ya ha anunciado que no apoyará.

Unidos Podemos ha mantenido una reunión este jueves de más de tres horas con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para vigilar el nivel de cumplimiento de ese acuerdo presupuestario, antes de que el Gobierno apruebe este viernes en el Consejo de Ministros el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019.

A este respecto, la formación morada ha informado en un primer momento de que la "visión general" de toda la información que les ha proporcionado Hacienda sobre las cuentas públicas "parece adecuada". No obstante, el secretario de Organización y Acción de Gobierno, Pablo Echenique, ha aclarado después que el Ejecutivo sigue sin garantizar el cumplimiento de algunas medidas extrapresupuestarias que consideran imprescindibles para dar su apoyo a los Presupuestos.

Se trata, por ejemplo, de la limitación de los precios de los alquileres y de la factura de la luz, o de la recuperación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años. Ninguna de ellas están reflejadas como deberían, a su juicio, en los diferentes decretos que ha ido aprobado en Gobierno.

"MUCHOS INCUMPLIMIENTOS"

En este sentido, Echenique ha señalado que aunque están estudiado la información que les ha proporcionado Hacienda sobre los Presupuestos, también han constatado que hay "muy pocos avances" en lo que se refiere a esas medidas que deben ser desarrolladas por decreto o proyecto de ley.

"La verdad es que en estas medidas fundamentales para mejorar las condiciones de vida de la gente hay muy pocos avances, hay muchos incumplimientos a día de hoy", ha denunciado el 'número tres' de Podemos, que ha encabezado la delegación de Unidos Podemos, compuesta también por la portavoz parlamentaria adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra; y la portavoz de En Comú y responsable de Vivienda del grupo confederal, Lucía Martín.

Así, ha señalado que no les parece serio que el Gobierno haya traído un borrador de Presupuestos al Consejo de Ministros "antes de haber solucionado esos compromisos" y antes de haber concretado, por ejemplo, cómo se va a frenar la subida "abusiva de los precios del alquiler y de la factura de la luz" o cómo se va a articular la recuperación del subsidio de desempleo a los 52 años.

A este respecto, Echenique ha insistido en que desde su formación van a seguir trabajando "para que estas medidas estén puestas en pie y los compromisos sean firmes antes de votar los Presupuestos", ya que, de no ser así, Podemos ya avisó de que el acuerdo presupuestario firmado en octubre "no sirve". Es decir, su apoyo no estaría garantizado.

Antes de la reunión de este jueves, el 'número tres' de Podemos ya había vuelto a avisar al Gobierno de que los pactos de este tipo "no acaban cuando uno los firma y se hace la foto". "Contiene medidas que van a cambiar la vida de la gente. Por lo tanto, después de su firma hay que trabajar mucho para asegurarse de que esas medidas efectivamente figuran en el proyecto de Presupuestos", ha afirmado, en declaraciones a los medios.

ALQUILERES, LUZ, VIOLENCIAS MACHISTAS Y DEPENDENCIA

Asimismo, recordó algunos de los puntos que su formación considera fundamentales de ese acuerdo, como las medidas para limitar "las subidas abusivas de la factura de la luz" o los precios de los alquileres, el aumento de manera efectiva del presupuesto en dependencia, o que se reformen las leyes para poner fin a las violencias machistas.

A su vez, la portavoz de En Comú reafirmó que el Gobierno tiene que cumplir el acuerdo y redactar un nuevo decreto que recoja las medidas pactadas, ya que el que aprobó en diciembre no las incluye y sigue contando con su rechazo.

"Ya hemos dicho que no lo vamos a votar y lo que queremos es trabajar con el Gobierno para conseguir otro nuevo decreto que incluya lo que ya hemos negociado y firmado", ha enfatizado Lucía Martín.