Podemos avisa a PSOE: Solo hablará de la cesión de competencias si regulariza migrantes y Junts renuncia a su "racismo"

Belarra critica que Sumar se "mimetiza" con el PSOE tras respaldar Díaz que el acuerdo respeta la Constitución

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha advertido al PSOE que mantiene su rechazo inicial sobre la proposición de ley para transferir competencias de inmigración a Cataluña, pero ha matizado que solo se abre a dialogar con los socialistas sobre esta medida si aprueba primero en el Congreso la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar migrantes y le aporta "garantías" de que Junts no va a aprovechar esta delegación para hacer políticas "racistas".

Además, ha criticado que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, respalde este pacto entre socialistas y postconvergentes, al lanzar que su postura refleja la "mimetización" de Sumar con el PSOE, que cada vez tienen más puntos de coincidencia.

En declaraciones a Canal Red, recogidas por Europa Press, Belarra ha denunciado que el PSOE ha acordado una cesión de competencias con Junts, al que ha calificado de partido "anti-inmigración", "abiertamente racista" y que ha elegido la parcela de la inmigración para negociar con el Ejecutivo porque compite con la "ultraderecha" de Aliança catalana electoralmente.

"Nosotras no podemos compartir esto y así lo he dejado claro esta mañana. No sé con qué votos pretende sacar adelante el PSOE este acuerdo con Junts y con un planteamiento además tan abiertamente racista, pero desde luego con los votos de Podemos eso no se va a hacer", ha enfatizado.

SI CUMPLE SUS DEMANDAS, DISPUESTOS A HABLAR

No obstante, ha matizado que solo se abrirían a dialogar con el PSOE si primero se aprueba la ILP para regularizar inmigrantes y cuando Junts "demuestre que no está en posiciones abiertamente racistas", como ha demostrado bajo su criterio a lo largo de este año en reiteradas votaciones en el Congreso.

"Entonces Podemos estará disponible para hablar y para discutir sobre descentralización de competencias y sobre todas las cuestiones que se pongan encima de la mesa, pero primero Junts tiene que demostrar que no quiere estas competencias para lo que todo el mundo está viendo, que es para hacer políticas racistas, para aplicar políticas migratorias aún más duras que las que ya está aplicando el PSOE, que ya es decir", ha apostillado la líder de Podemos.

CUESTIONA QUE PUEDA DARLE GARANTÍAS SOBRE JUNTS

Aún así, Belarra ha desgranado que ve imposible de garantizar que esas competencias delegadas a Cataluña no se perviertan si el día de mañana la Generalitat está en "manos de Junts" y de la ultraderecha de Aliança catalana. "Eso no tienes formas de controlarlo y asegurarte que se cumple con los derechos humanos", ha disertado. Es más, ha acusado a los socialistas de intentar "lavarse la cara" con este acuerdo junto a Junts de una deriva conservadora en materia de migración.

Por otro lado y cuestionada por las declaraciones de Díaz, que esta mañana apuntaba que el acuerdo entre PSOE y Junts no altera las competencias constitucionales del Estado en migración, ha lanzado que ello refleja una "mimetización" entre el PSOE y Sumar, que comparten Gobierno y cada vez, a su juicio, tienen "más puntos de sintonía".

"Cada vez están más convencidas de que esa política del PSOE es la que hay que hacer. Lo hemos dicho durante todo este año y medio, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está ya en una posición comodísima porque tiene un gobierno en el que solo manda él y se hace lo que dice el PSOE. Creo que esta mañana con esas declaraciones Yolanda lo vuelve a demostrar", ha recriminado la secretaria general de Podemos.