Podemos considera que el discurso del Rey fue el del "máximo representante de la ultraderecha"

MADRID 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha afirmado que el discurso de Navidad del Rey Felipe VI representó "únicamente" al proyecto "caduco y deprimente" de la derecha española y, en este sentido, ha reprochado al monarca que cada día parezca más "un diputado de Vox que el jefe del Estado", asegurando que sus palabras fueron las del "máximo representante de la ultraderecha".

Así lo ha expresado la secretaria de Discurso, Acción Institucional y portavoz adjunta de Podemos, María Teresa Pérez, quien ha sido la encargada este miércoles de hacer una valoración del discurso que ha calificado como "preocupantemente reaccionario" en materia de migraciones, "cómplice" con el genocidio que Israel está cometiendo contra Palestina, debido a que Felipe VI no lo mencionó, y con "ausencias muy significativas", como la lucha contra la desigualdad.

"Fue un discurso del régimen que ampara la corrupción del bipartidismo y de la propia institución monárquica. El régimen que encubre las prácticas golpistas de la Judicatura y de las cloacas policiales y mediáticas. Es decir, hizo una defensa cerrada de su régimen antidemocrático para defender su sillón", ha resaltado Pérez en declaraciones remitidas a los medios.

En esta línea, ha criticado que el Rey se dirigiera en sus palabras sobre migración a una parte de España "muy pequeña" que "odia al diferente", que reflejara en materia internacional que el país "está plegado" a los intereses de EE.UU. y de la OTAN y que ignorara la lucha feminista en un año en el que "muchas mujeres han roto el silencio contra hombres poderosos y han dado la cara para que la vergüenza cambie de bando", haciendo mención al caso de Gisèle Pelicot.

"No dirigió una sola palabra a todos los españoles y españolas que construimos cada día un país tolerante, feminista y ecologista. Pero somos muchos más y por tanto una vez más al erigirse en representante de la ultraderecha demostró que es incapaz de cumplir su función institucional, que carece de legitimidad democrática y que España merece que los discursos de fin de año los dé una presidenta republicana elegida por el pueblo", ha asegurado.

DANA, MIGRACIONES Y VIVIENDA

Pérez ha repasado los asuntos que abordó el Rey en su discurso, comenzando por la tragedia de la dana en Valencia, respecto a la que ha señalado que el "problema real" no fue la falta de coordinación política que mencionó Felipe VI sino "la falta de previsión ante las consecuencias del cambio climático y la negligencia del Partido Popular que ignoró las alertas".

A este respecto, ha hecho alusión a la "desaparición" de Carlos Mazón en las "horas clave" de la gestión de la tragedia y ha lamentado las 223 muertes "evitables" como consecuencia de que el presidente de la Comunidad Valenciana actuara "tarde y mal". "Habló (el Rey) de la exigencia del bien común sin señalar que el Partido Popular está haciendo negocio con una de las tragedias más importantes de nuestro país, trayendo de nuevo la corrupción", ha añadido.

Así, ha criticado que Felipe VI no comentara nada sobre esto ni sobre la emergencia climática que agrava este tipo de fenómenos naturales. En este punto, ha apuntado al Gobierno de España para reprochar que quiera "beneficiar a las grandes energéticas que más contaminan eliminándoles el impuesto mientras lo carga sobre la clase trabajadora mediante el impuesto al diésel".

Respecto a las palabras que dedicó el Rey a la migración, Podemos ha afirmado que con ellas "demostró que ha comprado los marcos culturales de la extrema derecha" al hablar de desorden social, vincular el problema con las mafias de la trata y no destacar que "ninguna persona es ilegal, que se deben proteger los derechos humanos y respetarles como ciudadanos que forman parte de nuestro país".

Además, Pérez ha recriminado al Rey que se encuentra "fuera de la realidad" por abordar "desde su enorme palacio" el problema de la vivienda y ha criticado que no señalara "ni la culpabilidad de los especuladores ni las posibles soluciones para proteger este derecho constitucional".

Sobre este asunto, desde Podemos también han querido denunciar la "inacción" de un Gobierno "cobarde" que no interviene el mercado para regular el precio del alquiler, no pone límites a los especuladores y no amplía el parque público de vivienda a pesar de "los millones de viviendas vacías de los fondos buitre y de la Sareb". Así, han reiterado que insistirán en incorporar la vivienda a los presupuestos generales del Estado y lo mantendrán como condición para darles su apoyo.

En último lugar, Pérez ha hecho referencia a las palabras del Rey sobre la defensa de la democracia desde la meritocracia y el esfuerzo de la juventud y ha indicado que esta es una "falacia que nadie mejor que él simboliza". Asimismo, ha criticado que llamara a "proteger" la idea de Europa como legado para las próximas generaciones "sin señalar" que "está alentando la guerra de Ucrania" y "siendo cómplice del genocidio en Palestina". "España sigue siendo país de compraventa y tránsito de armas para el Estado criminal", ha agregado al respecto.

"Se ha limitado a criticar el ruido de la política y a pedir serenidad y concordia como sinónimo de que nada cambie, de que el régimen se quede como está, que se refuerce el bipartidismo y que no le molesten. Nosotras sabemos que sí se pueden cambiar las cosas cuando hay voluntad de transformar nuestra sociedad y para ello vamos a seguir trabajando", ha remachado Pérez.