Podemos cree que Urkullu debe ir a la Conferencia de Presidentes aunque no comparta las "mismas claves ideológicas"

BILBAO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, cree que el Lehendakari, Iñigo Urkullu, debería acudir este viernes a la Conferencia de Presidentes prevista en Salamanca, aunque no se compartan "las mismas claves ideológicas", ya que es "un lugar para hablar".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, se ha referido, de esta manera, a esta convocatoria realizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la que Urkullu no ha desvelado todavía si asistirá.

Gorrotxategi ha afirmado que Elkarrekin Podemos IU como grupo de la oposición entiende que "no tienen capacidad transformadora si no entran en el juego de la negociación", más allá de que "se sepa que quién está enfrente no responde a las mismas claves ideológicas". "De la misma manera, el Lehendakari tendría que estar presente en esa Conferencia", ha manifestado.

PANDEMIA

Ante la actual evolución de la pandemia, cree que es "bastante injusto echar la culpa" de los contagios a la "conducta incívica de los jóvenes así en general sin más" y ha indicado que es "irreal".

Gorrotxategi ha afirmado que su hijo ha dado positivo, se autoconfinó al sentir dolor de cabeza y ayer, que cumplía el noveno día, no ha recibido la llamada de los rastreadores. Por lo tanto, cree que "faltan rastreadores" y la responsabilidad de su contratación es del Gobierno vasco, algo que se está "pidiendo desde hace tiempo" y ahora "sí parece" que va a aumentar su número.

Preguntada por si apoyarían al Lehendakari si solicita un toque de queda, ha asegurado que, siempre han apoyado "por responsabilidad" todas aquellas medidas que tengan "un fundamento técnico científico". "Si los científicos nos están diciendo que es necesario un toque de queda para evitar los contagios, por supuesto que lo apoyaremos, no vamos a hacer nunca sangre de estas cosas, no nos parece responsable", ha manifestado.

Respecto al funcionamiento de la Ley antipandemia, apoyada por Elkarrekin Podemos-IU, ha manifestado que la existencia de una ley, "ni siquiera de una buena ley", es "garantía de que la realidad funcione conforme a la ley". "Podemos tener la mejor ley del mundo pero luego, si el que la tiene que poner en marcha, no la pone, no sirve de nada", ha añadido.

En este sentido, ha indicado que una de las enmiendas que introdujeron en la ley era que la consejera de Salud compareciera semanalmente en el Parlamento (artículo 12) y solicitaron la habilitación de la Cámara en agosto para que "pueda hacerse efectivo" ese artículo 12 pero los grupos que sostienen el Gobierno lo han impedido.

Por ello, ha asegurado que "no se puede aplicar un artículo fundamental para la gestión de la pandemia desde el punto de vista del control democrático". Por lo tanto, ha asegurado que la ley "sirve" y tiene "instrumentos válidos" pero "si quien tiene el poder para ponerlos en marcha no lo hace, de poco sirve".

Gorrotxategi ha manifestado, por tanto, que PNV y PSE-EE, -partidos que conforman al Gobierno vasco-, "no están facilitando la aplicación de la ley". "Para que esa ley pueda aplicarse, hay que habilitar agosto, si no se habilita, no se puede aplicar", ha señalado.

MEMORIA HISTÓRICA

Respecto a la aprobación este martes en consejo de Gobierno del proyecto de ley de Memoria histórica y democrática, ha afirmado que todavía no la conocen en detalle pero es una "ley importante" y ha destacado que siempre han "defendido su necesidad" tras más de 40 añosa después del fin de la dictadura.

Gorrotxategi ha señalado que Gogora "ha hecho cosas importantes" como exhumaciones de fusilados y asesinados por el régimen franquista", pero "no existe una ley que determine cómo debe hacerse y que ampare los derechos de la sociedad en general". Por ello, considera importante contar con esta ley y "por fin" se dispondrá de ella para poder establecer "el terreno de juego" que hasta ahora "dependía de la voluntad del Gobierno de turno".

Por otra parte, ha denunciado los últimos episodios de agresiones machistas ocurridas en Berriz, donde una mujer fue apuñalada presuntamente por su pareja, y en Gijón donde dos mujeres, una de ellas de Bergara, denunciaron haber sido violadas, unos hechos por los que han entrado en prisión dos hombres.

A su juicio, estos hechos son "el reflejo de una realidad" y es la existencia de "una violencia estructural" contra las mujeres, una "violencia machista". "Esta sociedad tiene profundamente enraizado este machismo y la consecuencia más cruda es la violencia contra la libertad sexual y la vida de las mujeres", ha agregado. Por ello, ha destacado la importancia de desarrollar políticas que "equilibren y protejan a las mujeres".

En este sentido, coincidiendo con la aprobación este martes en consejo de ministros del Plan de mejora y modernización para la atención de la víctimas de violencia de género, ha señalado que, a menudo, se critica a la ministra de Igualdad, Irene Montero, pero ha asegurado que el hecho de contar con una ministra "con el valor, arrojo y la decisión" de poner "coto a esta violencia" es "importantísimo".

Ante la postura crítica de Montero a la sentencia que absolvía al diputado de Acción Social de Bizkaia, Sergio Murillo, y a tres funcionarias de los delitos de prevaricación, malos tratos y lesiones psicológicas, de los que se les acusaba por retirar a Irene Costumero la custodia de su hija de cinco años, Gorrotxategi ha manifestado que ella se ha leído la resolución y cree que hay testimonios "muy distintos". A su juicio, hay una situación de "absoluta indefensión" y hay una "mujer que ha sufrido lo indecible y se le ha separado de su hija de una forma abrupta y con una consecuencias emocionales para ella y su hija".

"Y no ha obtenido un reconocimiento, eso sí es una evidencia", ha indicado Gorrotxategi, que ha asegurado que ha habido "episodios bastante lamentables" durante el juicio.