Podemos critica a Sánchez "falta de autocrítica" en el accidente de Adamuz y pide "renacionalizar" el sector ferroviario

1050929.1.260.149.20260211130715 La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en una sesión de control al Gobierno , en el Congreso de los Diputados, a 11 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha recriminado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, falta de "autocrítica" tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y ha reclamaron que se "renacionalice" el transporte en tren revirtiendo todas las privatizaciones en el sector.

Durante la comparecencia del jefe del Ejecutivo en el Pleno del Congreso, precisamente para informar de este siniestro, la diputada 'morada' ha afeado que Sánchez ha dicho "muchas cosas" pero "poco o nada nuevo", cuando las víctimas tienen derecho a saber "qué pasó" en dicho accidente y qué se va a hacer para que no vuelva a pasar en el futuro.

Tras recalcar que Podemos rechaza los "bulos" y la "mezquindad" de la derecha con su oportunismo "repugnante" ante esta tragedia, Belarra ha advertido que no vale con "escudarse" ante la actitud de PP y Vox, lanzando que Sánchez y el titular de Transportes, Óscar Puente, adolecen de "falta de autocrítica". Una situación que, a su juicio, alimenta el "natural enfado" de la gente.

Es más, ha exclamado que es "triste" que haya 46 muertos en este accidente para que se escuchen las denuncias de los trabajadores, que venían alertando de que "algo gordo iba a pasar" y del efecto de las subcontratas en tareas de mantenimiento. Y ha insistido en las denuncias de que se metían más trenes de alta velocidad sin "suficiente inversión" en mantenimiento.

Belarra ha recriminado que el Ejecutivo no hizo nada ante esos avisos procedentes de sindicatos y que ahora se tiene que abrir un debate de fondo sobre el modelo ferroviario y si "tiene sentido dejar" a sectores estratégicos en "manos privadas".

IR EN TREN NO ES UN CAPRICHO Y DEBERÍA SER "GRATUITO"

Por tanto, ha defendido revertir la liberalización de la alta velocidad y las externalizaciones en materia ferroviaria, además de aumentar la inversión sobre todo en materia de media y larga distancia.

"Ir en tren no es un capricho sino un derecho y a mi juicio tendría que ser gratuito", ha apostillado para insistir en que su partido va a empujar por la "renacionalización del tren".

En materia internacional, la líder de Podemos ha reprochado al presidente que se le "ha llenado la boca hablando de democracia" pero ha sido incapaz de describir como "intervención ilegal" la actuación de Estados Unidos en Venezuela.

Belarra ha lanzado que Sánchez se mueve en la "hipocresía" y la doble vara de medir" y da "lecciones" de democracia pese a viajar recientemente a Emiratos, que es una "dictadura de verdad" y una "monarquía absoluta" que conculca derechos.