Podemos culpa a Marlaska de la detención "racista y violenta" de Mbaye y exige una investigación "independiente"

Archivo - El secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización Podemos, Pablo Fernández, ha anunciado viernes que su formación va a presentar en el Congreso una batería de preguntas para esclarecer la detención "extremadamente violenta y racista" del exdiputado autonómico Serigne Mbaye, así como una proposición no de ley (PNL) para reclamar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que sitúa como máximo responsable de lo ocurrido, una investigación que sea "verdaderamente independiente" para que "se depuren las responsabilidades pertinentes".

En declaraciones a los medios a las puertas del Congreso, Fernández ha denunciado las "redadas racistas y de hostigamiento" que sufre desde hace tiempo Mbaye, pero también las "miles de personas migrantes y racializadas" que viven en España, algo que ha calificado de "absolutamente inaceptable". "No vivimos en una democracia normal y plena cuando a diario se producen redadas basadas en un perfil étnico y también episodios de violencia, de brutalidad policial", ha afirmado.

Tras trasladar su "solidaridad y apoyo" a Mbaye y a las seis personas que ayer fueron detenidas ayer por la Policía Nacional por resistencia a la autoridad, el dirigente de Podemos ha asegurado que cuatro de ellas han presentado un parte de lesiones "como consecuencia de esa brutalidad y de esa violencia policial".

EXIGEN A LA POLICÍA FORMACIÓN ANTIRRACISTA

Por ello, ha explicado que en la PNL que van a registrar los parlamentarios de Podemos en la Cámara Baja solicitarán, entre otras cosas, una investigación independiente, que se implementen los mecanismos necesarios para que las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado "dejen de llevar a cabo redadas racistas basadas en perfil étnico" y que sus miembros reciban "formación en antirracismo y en derechos humanos".

Fernández ha sostenido además que lo ocurrido es "una absoluta vergüenza absolutamente inaceptable e intolerable", y ha exigido que "caigan los responsables de esa brutalidad policial que pudimos observar". "Evidentemente, el máximo responsable es el ministro del Interior. Por eso le reclamamos un giro radical y muchas explicaciones", ha añadido.

CONTACTOS CON LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Preguntado por si han tenido contacto con el Ejecutivo sobre este asunto, el secretario de Organización de Podemos ha respondido que se pusieron en contacto con la Delegación del Gobierno en Madrid para exigir la puesta en libertad inmediata de Mbaye y del resto de detenidos, algo que finalmente ocurrió esta madrugada.

"No puede ser que en España se normalicen este tipo de redadas racistas y que las personas racializadas y migrantes sufren en este país redadas racistas simplemente por el color de su piel", ha insistido.

"Se le detiene por el color de su piel. El vídeo es público, lo ha visto prácticamente toda España y en esas imágenes se ve a un policía poniendo una rodilla en la cabeza de Mbaye, mientras otro le está sujetando por una pierna y otro el brazo. Unas imágenes que denotan extrema violencia. Yo le digo a todo el mundo que sobre todo se fíe de sus ojos y de lo que se ve porque las imágenes son esclarecedoras y son muy reveladoras", ha zanjado.