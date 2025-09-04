Podemos da su apoyo a las protestas contra Israel en la Vuelta ciclista y defiende que son una "lección de dignidad"

Varias personas protestan contra la participación del equipo ciclista Israel-Premier Tech en la Vuelta a España 2025, a 27 de agosto de 2025, en Figueres, Girona, Catalunya (España). - Glòria Sánchez - Europa Press

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exministra de Igualdad y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha defendido las protestas propalestinas en la etapa de ayer en la Vuelta ciclista a España como una "lección de dignidad" del "pueblo vasco" y ha instado a la expulsión del equipo Israel-Premier Tech de esta competición.

Por su parte, la líder de la formación morada y diputada en el Congreso, Ione Belarra, ha destacado que es un "orgullo" este tipo de movilización y ha apuntado que "este es el camino".

Así lo han trasladado ambas en sendos mensajes a través de la red social 'X', después de que una protesta contra Israel y a favor del Estado palestino haya obligado este miércoles a suspender el final de la etapa de La Vuelta Ciclista a España en Bilbao "por motivos de seguridad", según anunció la dirección de la carrera.

Los incidentes obligaron a adelantar el final de la carrera y no hubo ganador de la etapa. Tras estas protestas fueron detenidas tres personas, cinco fueron identificadas y cuatro ertzainas resultaron heridos.

Irene Montero ha recriminado que "hay un Estado genocida exterminando" a los palestinos, pero "a algunos les parece mal que las protestas 'estropeen' la Vuelta".

"Dejemos de colaborar con la limpieza de imagen de estos terroristas: ¡expulsión de Israel ya! Todo el apoyo al pueblo vasco dando esta lección de dignidad", ha concluido.