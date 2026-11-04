Podemos dice que la dimisión de Puente es lo "mínimo" pero no basta: Hay que "renacionalizar el ferrocarril"

1130897.1.260.149.20261104130950 La cabeza de lista de Podemos, Irene Montero (i), y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra (d), ofrecen declaraciones tras reunirse con representantes del Sector Federal Ferroviario de la CGT, a 2 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que la dimisión del exministro de Transporte Óscar Puente era lo "mínimo" que tenía que ocurrir pero no es suficiente y ha advertido que de nada sirve que asuma la cartera el titular de Economía, Carlos Cuerpo, si no se cambia el modelo y se "renacionaliza" el sistema ferroviario.

"Nosotras hemos sido claras a lo largo de estos días. La dimisión de Puente era un consenso social, algo que tenía que ocurrir, pero no es suficiente. Si ahora Carlos Cuerpo sigue haciendo lo mismo que ha hecho Puente, va a volver a pasar lo mismo", ha manifestado tras acudir este miércoles a una manifestación en defensa de la educación pública.

A su juicio, el "error humano" tras los accidente ferroviarios de este año ha sido la "privatización, la liberalización, los trabajadores sometidos a jornadas extenuantes y haber metido muchos más trenes en las mismas vías sin invertir mucho más en mantenimiento".

Por tanto, ha aseverado que la solución es "renacionalizar el ferrocarril, invertir lo suficiente y garantizar el derecho a la movilidad desde lo público", evocando que en Reino Unido se ha recuperado la gestión pública del ferrocarril tras 20 años de liberalización. "La dimisión (de Puente) era lo mínimo, pero ahora se tiene que renacionalizar el ferrocarril", ha zanjado.