Podemos dice al PSOE que la comisión de investigación sobre el Rey Juan Carlos "tiene más pertinencia que nunca"

La portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha asegurado este jueves que la comisión de investigación sobre el 'caso Corinna' y las presupuestas irregularidades fiscales del Rey emérito Juan Carlos I "tiene más pertinencia que nunca" tras haber escuchado, en la comisión de secretos, las explicaciones al respecto del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), general Félix Sanz Roldán.

Así lo ha asegurado Belarra en declaraciones a los medios de comunicación en la Cámara Baja, tras emplazar al PSOE a apoyar la creación de esta comisión. "La gente merece saber si el Rey emérito es o no un defraudador", ha defendido.

Según la dirigente 'morada', el hecho de que la portavoz socialista, Adriana Lastra, asegurara este miércoles tras escuchar a Sanz Roldán que no tenía "ninguna duda" sobre sus explicaciones, no significa que el PSOE haya descartado ya apoyar la creación de esa comisión de investigación que le piden desde Unidos Podemos y que apoyan otros partidos como ERC.

"Creo que ella quería ser muy escueta, porque respetamos el mecanismo de la comisión de secretos --de cuyo contenido los portavoces asistentes no pueden revelar nada--. Pero eso no significa que el PSOE no pueda a apoyar la comisión. Emplazamos a que la apoyen y creo que aún están a tiempo de apoyarlo", ha insistido, en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press.

"QUE SE POSICIONEN DEL LADO DE LA TRANSPARENCIA"

De hecho, Belarra ha señalado que precisamente los "partidos que han apoyado a la monarquía" son los que deberían estar más interesados en que se aclare este asunto. "Toca que se posicionen del lado de la transparencia y la democracia.

En todo caso, la portavoz adjunta de Podemos, que sustituye a la titular Irene Montero durante su baja por maternidad --tanto en lo que tiene que ver con la actividad diaria en el Congreso como en la comisión de secretos--, ha asegurado que todavía no han hablando con el PSOE porque están "inmersos en otros asuntos".

"Pero emplazo al PSOE a que apoye esta comisión porque la gente de nuestro país y quienes apoyamos esa moción de censura no entenderíamos que no se apueste por una medida de regeneración democrática como esta", ha enfatizado.