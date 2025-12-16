Podemos exhorta a la izquierda a "salir a las calles" contra el Gobierno, que echa a España en "brazos de PP y Vox"

La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha hecho este martes un llamamiento a que la izquierda "se movilice, salga a las calles y actúe" para "volver a poner a la izquierda en pie" frente la crisis de vivienda, los supuestos casos de corrupción y de acoso sexual de dirigentes socialistas y una gestión del Gobierno de coalición que, a su juicio, echa a España "en brazos del PP y Vox".

En una rueda de prensa en el Congreso, Belarra ha hecho un llamamiento a la gente "desencantada, desilusionada con el PSOE" para que "salga a las calles" con el objetivo de activar a la izquierda para que "pueda parar a la derecha".

La dirigente de Podemos ha valorado negativamente la comparecencia de este lunes del presidente del Gobierno para hacer balance del curso político y ha señalado que, a su juicio, ese balance se centró en "defenderse de los casos de corrupción y de acoso sexual" en el seno del partido, mientras el Gobierno "ignora absolutamente la brutal crisis de vivienda" y dedica "todo el dinero de la política social a armas y tanques".

"Cada día que el presidente del Gobierno no gobierna es un día en el que Sánchez nos echa más en brazos del PP de Vox y en Podemos no lo vamos a permitir", ha apostillado.

MEDIDAS EN VIVIENDA

La líder de la formación morada ha exigido al Ejecutivo que "prorrogue de una vez por todas" la suspensión de los desahucios para el nuevo año, la prohibición de los cortes de suministros y que haga "los contratos de alquiler indefinidos" y ha tildado de "indecente" que, a estas alturas del año, no se sepa si se van a prorrogar estas medidas.

Belarra ha defendido que la medida sobre los contratos indefinidos, aprobada durante la pandemia, permitió que el precio de los alquileres bajara un 4,5% y ha asegurado que ha sido la medida que "más ha protegido a los inquilinos en la última década". En caso contrario, ha afirmado, "lo único que está demostrando el Gobierno es que en este país no gobierna el PSOE, no gobierna Sánchez, gobierna ASVAL", en referencia a la Asociación de Propietarios de Viviendas de Alquiler.

MENSAJE A LOS SIMPATIZANTES DE VOX

Belarra también ha dirigido un mensaje a quienes ven en Vox una fuerza de renovación y ha afirmado que ese partido está "enfangado en casos de corrupción exactamente igual que el PP". Ha calificado de "indecente" recaudar dinero para los afectados por la dana y "gastártelo en tu organización juvenil", en alusión al presunto desvío de fondos por parte de Revuelta, y ha sostenido que "la única fuerza política que tiene cero casos de corrupción en once años de vida es Podemos".

Preguntada por una posible convocatoria de elecciones, ha señalado que esa decisión "la va a tomar única y exclusivamente" Sánchez y ha avisado al resto de socios del Gobierno que "esto no se arregla ni con reuniones ni con declaraciones", en referencia a las que ha solicitado al presidente ERC y Sumar, sino con "una izquierda transformadora fuerte".

Por ello, ha defendido ser "igual de firmes contra la corrupción del PSOE que contra la corrupción del PP y de Vox", subrayando que "da igual quién lo cometa" y que "no cabe ningún tipo de impunidad" con los corruptos y machistas.