Podemos exige a Fiscalía retirar a Futuro Vegetal y Extinction Rebellion de su mención a grupos terroristas

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha reclamado a la Fiscalía General del Estado que saque "inmediatamente" a organizaciones ecologistas como Futuro Vegetal y Extinction Rebellion (XR) del capítulo de su memoria de 2022 donde alude al "terrorismo nacional".

Así lo ha trasladado en rueda de prensa el coportavoz estatal de la formación, Pablo Fernández, para criticar que es una "auténtica barbaridad" y "aberración" dar esta calificación a estos colectivos.

Por tanto, insta a la Fiscalía a que rectifique con urgencia, mostrando todo su apoyo a estos movimientos sociales que luchan contra la emergencia climática. "Defender el planeta no es un delito ni en modo alguno terrorismo", ha zanjado.

En su memoria la Fiscalía pone el foco también en la amenaza actual que supone el ecologismo radical, y subraya que estos colectivos "han incrementado notablemente su actividad, tanto cuantitativa como cualitativamente, pasando de las habituales acciones reivindicativas de desobediencia civil no violenta a realizar acciones de mayor calado" que ya no tienen tanta aceptación y beneplácito en el conjunto de la ciudadanía. Cita por ejemplo las acciones llevadas a cabo en diferentes museos y valora que no han sido bien acogidas "siendo numerosas las críticas recibidas".

En este campo, indica que aunque al inicio fue Extinction Rebellion (XR) y sus grupos satélites quienes realizaban estas actividades, "ahora es Futuro Vegetal quien están acaparando las acciones, especialmente en el marco de su campaña contra el sector cárnico. Y prevé que esos actos se incrementen "al incorporarse cada día más jóvenes a estos grupos que defienden modelos de sociedad sostenible".

CONDENA TAMBIÉN DE ALIANZA VERDE

Por su parte, Alianza Verde ha manifestado su apoyo a estos dos grupos ecologistas y ha criticado la decisión de la Fiscalía de incluirlos dentro del apartado de grupos terroristas en su informe anunal, que ha tidado de "bochornosa e injustificable".

Por tanto, ha demandado una "urgente" rectificación al Ministerio Público,, precisamente en un momento de agravamiento de la emergencia climática "más visible que nunca y cuando sólo cabe actuar

con valentía".

"El ecologismo político y social es más necesario que nunca, y debe ser valiente, directo y transformador, porque nos estamos quedando sin tiempo para cambiar las cosas, según ha indicado la formación.

El coordinador del partido verde, Juantxo López de Uralde, ha manifestado que las temperaturas medias van subiendo y que los océanos están "más calientes que nunca", ante lo cual se encuentran con "sorpresa" que hay instituciones, nada menos que la Fiscalía, que tilda a estos grupos de terroristas.

"Exigimos a la Fiscalía que rectifique esta calificación porque terroristas son los que destruyen el planeta y no aquellos que lo defienden de forma pacífica", ha zanjado.