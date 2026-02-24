Podemos insta a Armengol a reprobar a una diputada de Vox por llamar "viciosa" a Ione Belarra en el Congreso

Archivo - La secretaria general de Podemos, Ione Belarra - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha dirigido una carta a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, para que repruebe a la diputada de Vox Carina Mejías, a la que acusa de llamar "viciosa" a la secretaria general de su partido, Ione Belarra, en un momento del Pleno del Congreso.

El incidente se ha producido después de que Belarra defendiera en la tribuna una proposición no de ley de Podemos para extender la educación sexual integral. Al volver a su escaño, la exministra ha denunciado que una diputada de Vox le había tachado de "viciosa" cuando pasaba a su lado y ha exigido que lo retire.

El socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que en ese momento presidía la sesión, ha dado la palabra a la diputada señalada, Carina Mejías, quién ha replicado que también Belarra había dedicado gruesos calificativos a su partido desde la tribuna.

La bronca se zanjó en el hemiciclo, pero minutos después Podemos registró un escrito instando a la Armengol a tomar medidas contra Carina Mejías acusándola de "increpar e insultar gravemente" a Belarra, "profiriendo, entre otros improperios, la acusación de ser 'una viciosa' por defender la necesidad de garantizar el derecho a la educación sexual integral".

"Por ello solicitamos a la Presidencia que adopte las medidas adecuadas para reprobar esta conducta, por desgracia muy repetida en los debates de esta cámara por parte de la ultraderecha", reza el texto recogido por Europa Press.