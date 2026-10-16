Podemos niega que Frente Amplio ofrezca a Irene Montero el número dos de la lista de Madrid: "No es cierto"

Archivo - El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha declarado que "no es cierto" que Frente Amplio haya ofertado a Podemos el segundo puesto de la lista de Madrid, como ha asegurado el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado.

"Esa oferta, lamentablemente, no es cierta", ha lanzado en declaraciones en TVE, recogidas por Europa Press, en relación a lo manifestado por Delgado, que había dicho que se les había puesto encima de la mesa un puesto de salida a la exministra Irene Montero y que tenían que Podemos tenía que decidirse. Luego, ha exclamado que este ofrecimiento es "mentira".

Luego, ha asegurado que en Cataluña son fuerza extraparlamentaria y que han llegado a un acuerdo con un actor político fundamental como es ERC, que articula una colaboración para las elecciones entre Montero y el cabeza de lista de los republicanos, Gabriel Rufián.

"Igual hay que preguntarse por qué en Cataluña no hay ningún tipo de problema, donde, insisto, Podemos también es extraparlamentario, y por qué hay más dificultades en Madrid. Creo que es una buena pregunta, pero creo que yo no soy la persona más indicada para responder esa pregunta, sinceramente", ha apostillado también en referencia también a unas declaraciones de Delgado, quien dijo que sería difícil de explicar al electorado que Podemos liderara la lista de Madrid cuando no está presente en el parlamento autonómico.

No obstante, Fernández ha dicho que existen conversaciones entre los partidos y que cree que habrá acuerdos en territorios este viernes, que cierran las coaliciones electorales, aunque sea 'in extremis'. En caso contrario, ha augurado que la gente estará "cabreada" y "decepcionada".