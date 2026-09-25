Podemos no garantiza apoyo al decreto de vivienda, que será un "parche", y reprocha al Gobierno negociar con Junts

Archivo - La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, atiende a los medios de comunicación a su llegada a la conferencia ‘Bebés robados: memoria, justicia y reparación’ en el Congreso, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sostenido que el real decreto sobre la vivienda que negocia el Gobierno va a ser "un parche" y no ha garantizado todavía el apoyo de su formación a este paquete de medidas a la espera de las propuestas del PSOE", al que le ha reprochado a su vez que esté negociándolo con Junts.

En este sentido, ha pedido al PSOE que no ponga condiciones con "70 líneas" de excepciones a la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional. "Deseo de verdad que sea un real decreto serio, que tome conciencia de la gravedad que la gente está viviendo", ha indicado Montero en una entrevista de 'Catalunya Ràdio', recogida por Europa Press.

"A ver qué traen (...) A ver qué trae el PSOE, si trae la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional", ha declarado al ser preguntada sobre si Podemos dará su respaldo al citado decreto.

La eurodiputada ha defendido que las prioridades en materia de vivienda deberían centrarse en tres medidas: bajada en el precio de los alquileres sujeta a ley, expropiación de los fondos buitre y la prohibición de la venta para especular con inmuebles. Además, ha subrayado la importancia de "prohibir los desahucios sin alternativa habitacional" y ha lamentado el caso de Maricarmen, la mujer de 87 años que ha sido desalojada de la casa en la que vivía desde 1956.

Dicho esto, ha apuntado a un "fallo" estructural y ha indicado que "privilegiar a una empresa por encima de una anciana" denota que le sistema está mal. "La jueza podría haber paralizado el desahucio. Tenía una carta del Comité de Naciones Unidas diciendo no tiene alternativa habitacional, no se la puede desahuciar", ha ahondado con el ejemplo de este miércoles.

LLAMA A LA MOVILIZACIÓN SOCIAL

Por ello, aunque el real decreto salga adelante en el Consejo de Ministros el próximo martes, Montero ha defendido que la "crisis de la vivienda" no se va a resolver sin "movilizaciones sociales", incluso con "el mejor de los decretos".

"Creo que esa es la clave, vamos a tener que movilizarnos, incluso aunque consigamos el mejor de los reales decretos, desgraciadamente porque hay una señora de 87 años que ya no va a volver a su casa, en la que ha vivido toda la vida", ha remachado.

ES UN ERROR QUE EL PSOE NEGOCIE CON JUNTS

Por otro lado, cuando ha sido cuestionada sobre las negociaciones en materia de vivienda entre el Gobierno y Junts, cuestión que el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, había asegurado ser un error, Montero ha secundado la posición del diputado catalán y ha señalado una falta de previsión por parte del Ejecutivo a la hora de "cambiar las cosas".

"Creo que Gabriel ve lo mismo que vemos todas, que el tema de vivienda es un gran ejemplo para ver que el sistema no funciona y que el Gobierno es funcional al sistema. Solo en algunos momentos muy puntuales, cuando no le queda más remedio, intenta aparentar que va a cambiar algo", ha sentenciado.