Podemos pedirá la comparecencia de Marlaska en el Congreso tras la detención "racista" y "violenta" de Mbaye

1074034.1.260.149.20260330121826 Archivo - El secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha anunciado que, desde la formación, pedirán la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la detención "violenta" y "racista" del exdiputado autonómico Serigne Mbaye.

"Anunciamos que vamos a registrar una petición de comparecencia en el Congreso del ministro Marlaska, ministro que llevamos mucho tiempo diciendo que debería haber sido cesado o haber dimitido", ha declarado Fernández este lunes durante una rueda de prensa en Madrid.

Así se ha expresado después de que el pasado jueves el exdiputado en la Asamblea de Madrid fuese detenido en el distrito madrileño de Usera-Villaverde junto a otras seis personas por protagonizar una refriega con agentes de la Policía Nacional. Durante la madrugada del viernes fue puesto en libertad y a la salida de la Comisaría de Usera denunció "racismo puro y duro" y una persecución "en contra de las personas racializadas".

Ante ello, el secretario de Organización de Podemos ha señalado que "un Gobierno que se dice progresista no puede seguir tolerando y encubriendo la existencia de este tipo de prácticas racistas en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que están bajo su mando".

Unas palabras en la línea de las declaraciones que el propio Fernández emitió el pasado viernes, donde ya anunció que Podemos va a presentar en la Cámara Baja una batería de preguntas para esclarecer la detención de Mbaye, así como una proposición no de ley (PNL) para reclamar a Marlaska --al que sitúa como máximo responsable de lo ocurrido-- una investigación que sea "verdaderamente independiente" para que "se depuren las responsabilidades pertinentes".

Así las cosas, ha trasladado su "solidaridad" y "apoyo" con el exdiputado autonómico: "Serín, como muchas otras personas migrantes y socializadas, lleva años sufriendo estas prácticas violentas y racistas por parte de determinados miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, algo que ha denunciado en reiteradas ocasiones".

"La persecución que existe en su contra por parte de algunos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es evidente y notoria (...) Las redadas racistas, las identificaciones por perfil étnico son una práctica habitual y recurrente que sucede a diario en las calles de nuestro país. En España existe un evidente problema de racismo institucional y esta es una de sus principales expresiones", ha sentenciado.