Podemos pide a Sánchez hechos y no titulares tras la cumbre progresista: Salir de la OTAN y romper relaciones con Israel

1079572.1.260.149.20260420120225 Archivo - El secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que si no quiere caer en "políticas de titulares" demuestre su oposición a Israel rompiendo todo tipo de relaciones con el país hebreo o saque a España de la OTAN si quiere formar un frente "antiTrump" con otros gobiernos y partidos progresistas.

Concretamente, el 'número tres' de la formación morada ha demandado por ejemplo más compromiso a la hora de ayudar a Cuba o que exija la liberación del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro, quien "sigue secuestrado" por Estados Unidos tras la intervención militar de principios de año en el país latinoamericano para detenerle.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa este lunes en la sede central de Podemos cuestionado por su valoración de que el Gobierno vaya pedir este martes a la Unión Europea que rompa el acuerdo de asociación de Israel o por la cumbre e gobiernos progresistas en la que ha participado el presidente con otros mandatarios internacionales progresistas.

Respecto a la cuestión de la petición de romper el tratado de la UE con Israel, Fernández ha opinado que está bien que el presidente haga esta solicitud pero quizás "sería mejor" que pasara de los "titulares", "palabras y declaraciones de intenciones" a los hechos, dado que ese acuerdo depende de la UU mientras que Sánchez tiene la competencia exclusiva para romper relaciones económicas, diplomáticas, deportivas y culturales con Israel.

"Lo que puede hacer en algo que depende única y exclusivamente de él y de su Gobierno es que España rompa relaciones económicas, diplomáticas, comerciales, deportivas con el Estado terrorista y genocida de Israel. Está bien pedir que la Unión Europea rompa el acuerdo de asociación con el Estado genocida de Israel, pero estaría muchísimo mejor que en lo que depende directamente de él y de su Gobierno, que es la ruptura de relaciones (...) con el Estado terrorista y genocida de Israel, lo haga", ha exigido el coportavoz de Podemos durante su comparecencia.

En caso contrario, teme que el jefe del Ejecutivo está en una mera "política de titulares" porque es una "auténtica vergüenza" que España mantengan relaciones con Israel y que sus máximos responsables diplomáticos "campen libremente y a sus anchas" por el país.

A su vez y respecto a la cumbre de líderes progresistas en Barcelona, el dirigente 'morado' ha reclamado que si el Gobierno quiere mostrar un "compromiso inequívoco, incontravertible e inquebrantable" con la paz, decida que España salga de la OTAN o convoque al menos un referéndum para que la ciudadanía se pronuncie si quieren estar en una organización "imperialista" dirigida de "facto" por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por un secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, que es "vasallo" del primero.

"Si se hace una internacional progresista pues quizá podían haber habido hechos más concretos para apoyar al pueblo cubano, pueblo cubano que sufre las consecuencias de un bloqueo criminal por parte de Estados Unidos que además se ha reproducido en los últimos tiempos y con un gobierno como el de Trump que está amenazando con invadir militarmente Cuba", ha enfatizado.

Por último, ha instado al Ejecutivo a exigir la liberación inmediata de Maduro. "Está muy bien hacer un frente anti-Trump con las palabras, pero creo que estaría muchísimo mejor hacer un frente anti-Trump con los hechos", ha zanjado.