Podemos quiere que TVE organice un segundo debate electoral: "Estamos a tiempo"

Publicado 18/10/2019 14:41:13 CET

Avanzan que pondrán el énfasis en las medidas de protección social para afrontar la posible recesión con garantías

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Comunicación de Podemos y jefe de la campaña electoral de la formación morada, Juanma del Olmo, ha señalado este viernes que debería ser obligatorio que Radio Televisión Española (RTVE) organizara un debate electoral al que debieran asistir también obligatoriamente los principales líderes políticos que concurren a las generales.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, Del Olmo se pregunta por qué el ente público no organiza un segundo debate además del ya pactado por las diferentes formaciones. "¿Por qué RTVE no organiza un segundo debate? ¿La radio y televisión pública no van a tener un debate propio?", indica.

Este comentario en las redes sociales llega después de que este jueves los diferentes partidos pactaran que finalmente habrá un solo debate, que será el 4 de noviembre, y que será organizado por la Academia de Televisión en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid. En él participarán los cinco principales candidatos a la Presidencia del Gobierno --Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Santiago Abascal--.

A pesar de este acuerdo entre partidos, Del Olmo, quien capitanea la campaña morada, cree que aun hay tiempo para que un segundo debate en TVE pueda tener lugar: "Estamos a tiempo, hay varios días disponibles". Desde Podemos consideran que, cuantos más debates, más beneficiados saldrán ellos, sobre todo después de que los que se celebraron en la campaña de abril sirvieran para catapultar a su candidato en las encuestas.

MENOS TIEMPO, IDÉNTICA ESTRATEGIA

No obstante, todo apunta a que los de Iglesias se tendrán que conformar con este único debate, por lo que es probable que la estrategia de combate de ida y vuelta que usó en su momento el líder morado deba sufrir ciertas modificaciones.

Sin embargo, fuentes cercanas a la dirección morada señalan que no variarán las líneas maestras para este debate a pesar del menor tiempo del que dispondrán. Así, intentarán explicar qué papel jugarán y qué medidas llevarán a cabo ante la previsible recesión económica que vivirá el país.

Además, Iglesias tratará de hacerse eco de los planes macroeconómicos que ha enviado el Ejecutivo socialista a la Unión Europea, y que, dicen, no están teniendo publicidad. También intentarán que el resto de líderes se retraten en el debate sobre qué medidas aplicarían ante una crisis económica.

A lo largo de la precampaña, desde Podemos han insistido en que el 10 de noviembre está en juego cómo afrontará el país la próxima recesión. Defienden que si ellos salen fuertes, los recortes que haya que hacer para superar la crisis "se harán por arriba y no por abajo", y abogan por blindar los derechos sociales y los servicios públicos.

PEDRO SÁNCHEZ "SE NIEGA A DEBATIR"

Con la mitad del tiempo del que disfrutaron los candidatos en abril para debatir, De Olmo, en otro mensaje de twitter, señalaba que se da un "retroceso" pese a que los índices de audiencia demostraron en su día "que la gente quiere ver debatir" a los líderes.

"Habrá debate. Faltaría más. Pero la realidad es que todos los partidos queríamos dos debates y solo habrá uno porque Pedro Sánchez se niega a debatir", ha lamentado. La celebración del debate estuvo en el aire hasta el jueves debido principalmente a la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP en torno a la fecha del día 4.