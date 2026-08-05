Podemos reclama excluir a Marruecos de la organización del Mundial de 2030: "Atenta contra la soberanía nacional"

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha pedido este miércoles que se expulse a Marruecos de la organización del Mundial 2030, al considerar al país una "dictadura" que "atenta contra la soberanía de España tras la crisis migratoria en Ceuta.

En este sentido, Fernández ha expresado en las redes sociales y en declaraciones a la cadena 'Cuatro' que España debe organizar el torneo sólo con Portugal y que, en su opinión, Marrueco no debería ni siquiera jugar la competición al igual que "todas las dictaduras".

El dirigente morado ha tildado a Marruecos como una "dictadura que no respeta los derechos humanos" y la ha responsabilizado de los muertos durante en una "operación política orquestada contra España", en alusión a la crisis migratoria del pasado jueves.

Esta petición es similar a la del dirigente de IU y diputado de Sumar en el Congreso Nahuel González, quien considera que España no debería compartir el Mundial con un país que utiliza a "gente desesperada para sus intereses geoestratégicos", en referencia a Marruecos.

De hecho, Sumar quiere que el Congreso se pronuncie sobre la conveniencia de que España se replantee la organización del Mundial con Marruecos y que inste al Gobierno a estudiar esa posibilidad junto con la FIFA, la Federación Española de Fútbol y el Gobierno de Portugal, el tercer país organizador.