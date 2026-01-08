Podemos reitera su negativa al envío de tropas españolas a Ucrania y pide aislar internacionalmente a Trump y Netanyahu

1041019.1.260.149.20260108211105 La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, atiende a los medios durante una concentración antes de la celebración del partido de baloncesto entre el Real Madrid y el Maccabi Tel Aviv, en el Movistar Arena, a 8 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reiterado este jueves la negativa de su partido a enviar tropas españolas a Ucrania una vez haya un acuerdo de paz, y ha pedido aislar internacionalmente tanto al presidente estadounidense, Donald Trump, como al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

"Sobre la cuestión de las tropas en Ucrania he sido absolutamente clara, y es más, Rusia ha dicho hoy que esas tropas serían objetivo militar. Por tanto, reiterar que este es un país de paz, que España es el país del no a la guerra", ha trasladado en declaraciones a medios, recogidas por Europa Press, a su llegada a la concentración 'Por genocida, fuera Israel del baloncesto' con motivo de la celebración del partido entre el Real Madrid y el equipo israelí Maccabi Tel Aviv en el Estadio Movistar Arena.

Así se ha expresado respecto a las intenciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de recibir a "la mayoría" de grupos parlamentarios para buscar respaldo al envío de tropas a Ucrania una vez finalice la guerra ruso-ucraniana.

Belarra ha remarcado que, desde la formación, se oponen "frontalmente" a dicho envío alegando que "sólo serviría para hacerle la seguridad privada a Trump", al igual que sucedería, en su opinión, en Palestina: "Lo único que quieren Donald Trump y Netanyahu es consolidar y perpetuar la ocupación ilegal de la franja de Gaza y de Palestina".

"La ventaja que tiene Donald Trump es que es un fascista a cara destapada, sabemos perfectamente cuáles son los planes de Donald Trump porque lo ha dicho claramente, quiere convertir la franja de Gaza en un resort de lujo", ha espetado, argumentando que "la única manera de frenar" al magnate estadounidense --a quien ha calificado como un "terrorista" que "está sembrando el terror"-- es aislando internacionalmente a Estados Unidos.

"La única manera de pararle los pies a los terroristas es con aislamiento internacional y con la ruptura de todo tipo de relaciones (...) Empezar a construir una comunidad internacional basada en los derechos humanos y no en la ley del más fuerte ", ha defendido.

REPROCHA AL GOBIERNO SUS "RELACIONES MILITARES" CON ISRAEL

Asimismo, ha reprochado al Gobierno que "en este momento" siga "permitiendo las relaciones militares" con Israel a través de "ese embargo fake" que, a su juicio, ha quedado "demostrado" en Navidades: "Justo antes del día de Nochebuena todo el mundo pudo ver cómo se activó esa cláusula de excepción para que España pueda seguir comerciando militarmente con los genocidas de Israel".

"Nosotras lo vamos a decir tantas veces como sea necesario y tan alto como podamos: hay que romper las relaciones con los genocidas (...) Porque desde ese falso alto al fuego hay más de 400 personas asesinadas en Palestina, hay más de 1000 personas que están heridas y además la ayuda humanitaria sigue sin poder entrar en la franja de Gaza", ha lamentado.

Con todo, la secretaria general de Podemos ha asegurado que "el genocidio en Palestina continúa" a pesar de "la operación mediática que han ejecutado a la perfección tanto Netanyahu como Trump".

"Y continúa también el lavado de cara de Israel a través de eventos deportivos como este partido, que no se tendría que estar celebrando si el gobierno de España hubiera hecho lo que tiene que hacer, que es romper todas las relaciones con los genocidas, terminar con este genocidio", ha sentenciado.