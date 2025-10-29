Podemos tacha de "indecente" que Mazón no haya dimitido y que asista al funeral de Estado por las víctimas de la dana

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra (c), ofrece declaraciones tras el registro de una reforma de la Ley de protección de los derechos y bienestar de los animales en el Congreso, a 22 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha tildado de "indecente" que el PP y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, no hayan asumido responsabilidades por su "gestión criminal" de la dana.

Aparte, ha considerado que es un error del Gobierno y de la Casa Real que esté presente en el funeral de Estado por las víctimas de la dana en Valencia, con motivo del primer aniversario de la tragedia.

"Pensamos que obligar a las familias a que para acceder a este acto de reparación de Estado al que tienen derecho tengan que compartir banco y espacio con el victimario, nos parece que es algo en lo que el Gobierno y la Casa Real se equivocan radicalmente", ha enfatizado en declaraciones remitidas a los medios.

Belarra ha enfatizado que lo que se tiene que hacer es exigir a Mazón que no solo dimita sino que rinda cuentas y termine "en la cárcel por sus responsabilidades".

Tras expresar su cariño a todas las personas que perdieron a un ser querido, la líder de Podemos han exclamado que las 229 muertes por el temporal eran "completamente evitables" si no se hubiera producido la "gestión homicida" del PP y Mazón.

"Las familias tienen derecho a verdad, justicia y reparación, a saber qué estaba haciendo el señor Mazón para no estar donde tenía que estar", ha apostillado para tildar de "absolutamente indecente" que Mazón esté presente en el funeral de Estado.