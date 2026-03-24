Podemos tilda a Junts de "racista" y celebra el veto a su enmienda para limitar la regularización de migrantes

La diputada de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 10 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha respaldado que el Gobierno vete la tramitación en el Congreso de la enmienda que PP, Vox y Junts introdujeron en el Senado en la ley contra la multirreincidencia para limitar el actual proceso de regularización de inmigrantes y ha tachado a los postconvergentes de seguir una senda "racista" en su competencia con Aliança Catalana.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa en relación al criterio seguido por el Gobierno de aplicar esa potestad de veto por alternación de previsiones presupuestarias, al entender que exigiría contar con 400 funcionarios más de Extranjería y eso implicaría un sobrecoste de 16,8 millones de euros.

"Parece que Junts continúa por la senda que ya viene recorriendo desde hace muchísimo tiempo en esa competición con la ultraderecha catalana por ver quién es más racista. Eso es coherente con presentar enmiendas que dificulten y pongan problemas a una regularización que es imprescindible para la gente de este país", ha apostillado.

Precisamente Podemos pactó con el Gobierno este proceso de regularización extraordinaria, aprobada por decreto, que beneficiará a más de medio millón de migrantes 'sin papeles'.

REPROCHA QUE SE USE UNA LEY QUE NO TIENE NADA QUE VER

Belarra ha reivindicado que esta regularización viene a dar derechos a personas que ya residen y trabajan en España y ha criticado que se intentara introducir esta traba a este proceso, dentro de una ley que "no tiene nada que ver" como la de multirreincidencia.

"Ese ejercicio de asociación entre criminalidad y migración que sabemos perfectamente que no correlaciona, pero ellos insisten para que cale el racismo en nuestro país. Hace bien el Gobierno en no permitir que esa asociación se produzca también", ha zanjado.