Podemos urge al Gobierno a aprobar un nuevo decreto que incluya la moratoria antidesahucios

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha instado al Gobierno a aprobar en un Consejo de Ministros extraordinario un nuevo decreto con la moratoria antidesahucios para proteger "a las más de 60.000 familias que, a partir de mañana, van a quedar literalmente en la calle".

"Esto es una cosa que urge, con lo cual nosotros instamos al Gobierno a que tome medidas contundentes y eficaces que protejan a las personas", ha defendido en una entrevista en '24 horas de RNE', recogida por Europa Press.

El PP, Vox y Junts han juntado sus votos este jueves en el Pleno del Congreso para tumbar dos decretos leyes del Gobierno, uno que incluía la prórroga del escudo social con la moratoria antidesahucios y la prohibición del corte de agua y luz para gente vulnerable y otro para limitar el precio de productos y servicios en situaciones de emergencia.

En relación con esto, Fernández ha repudiado la "actitud vergonzosa y miserable" de estas tres formaciones por dejar caer estas medidas de carácter social. "Creo que es algo verdaderamente deplorable y que habla perfectamente de lo que son", ha añadido.

Por otro lado, ha valorado de forma positiva el informe del Consejo de Estado que avala la propuesta del Gobierno de blindar el aborto en el artículo 43 de la Constitución.

A juicio del portavoz de Podemos, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo debería estar amparado en la Carta Magna porque "muchas mujeres no pueden ejercerlo" en las comunidades "gobernadas por el Partido Popular", ya que "impiden de facto que puedan abortar".