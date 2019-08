Podemos urge a Pedro Sánchez a pisar "el acelerador" y abrir las negociaciones cuanto antes

450455.1.644.368.20190829174557

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha pedido este jueves al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que "pise el acelerador" de la negociación y que abandone su posición "extremadamente inmovilista". Recalca asimismo que desde la formación morada se lo han puesto al PSOE "muy fácil para el acuerdo".

En declaraciones a los medios en el pasillo del Congreso, Belarra ha recordado a los socialistas que dejar la negociación para las últimas 48 horas se ha demostrado que no sirve para que acabe bien, por lo que ha pedido que no esperen al martes de la semana que viene para presentar el documento programático y que esta misma semana mantengan contactos.

En este sentido, ha confirmado que hasta ahora no han recibido ninguna llamada por parte de los socialistas, y añade que, puesto que en julio estuvieron cerca del acuerdo, cuanto antes comiencen las conversaciones "mejor".

LA AMENAZA ELECTORAL "NO ES BUENA ESTRATEGIA"

A la pregunta de si en caso de que no logren entrar en el Ejecutivo no apoyarían una hipotética investidura de Sánchez, lo que podría acabar en una repetición electoral, Belarra ha subrayado que presionar al resto grupos con la "amenaza" electoral "no es buena estrategia".

Asimismo, ha recordado al PSOE que un Gobierno en solitario ya fracasó tras la moción, porque tras no ser capaces de sacar adelante los Presupuestos se vieron abocados a adelantar las elecciones.