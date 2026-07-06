Podemos ve "patético" que Sánchez no cese a la directora de la Guardia Civil y avisa: "Hoy no gobernaríamos con el PSOE"

Archivo - El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha denunciado que resulta "patético" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya cesado de forma "fulminante" a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, tras su imputación en el denominado 'caso Leire'.

En este sentido, ha agregado que a día de hoy es "palmario" que su partido no gobernaría con el PSOE, dado que el Ejecutivo está "carcomido" por la corrupción y se muestra "inane" ante los problemas reales de las ciudadanos, y que "mucho tendrían que cambiar las cosas" para que pase en el futuro, lo que pasa por el hecho de que el PSOE ponga "orden" en su casa y asuma responsabilidades por los casos que afectan a excargos socialistas.

"El PSOE tendría que pasar de las musas al teatro y el PSOE tendría que empezar a hacer lo que dice, cosa que en esta legislatura no ha sucedido porque no tenía una fuerza de verdad de izquierdas que la arrastrase a posicionar de izquierdas y consiguiese arrancarle medidas que el PSOE no quiere implementar", ha apostillado rueda de prensa este lunes en la sede central del partido en Madrid.

Además, ha criticado que la investigación judicial que afecta a la exmilitante socialista Leire Díez apunta a que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se ha convertido en una fuente de "saqueo de dinero público" con "premeditación y alevosía".

Durante su comparecencia de prensa, ha alertado que el caso Leire no es "lawfare" y que ya van 14 altos cargos institucionales, en empresas públicas y en el PSOE que están siendo investigados y ha lanzado que "todo apunta a que serán más". De esta forma, ha recriminado que González y el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, no hayan dimitido ni que el Ejecutivo les haya cesado.

LA TRAMA 'LEIRE' ES UN "LACERANTE CASO DE CORRUPCIÓN"

Por otro lado, el dirigente de Podemos ha apostillado que estos casos que salpican a los socialistas revelan que hay quienes han metido "la mano en dinero público" y que se ha usado para financiar actividades ilícitas desde el "corazón mismo" del PSOE, alcanzando a responsables de la Secretaría de Organización de este partido (en alusión a José Luis Ábalos y Santos Cerdán).

Luego, ha insistido en denunciar que el 'caso Leire' es un caso "lacerante de corrupción", utilizando la SEPI como fuente de "dinero corrupto", cobro de "mordidas" o con cargos como la directora general de la Guardia Civil que los usaban para "mover los hilos" de esta supuesta trama.

"Es una vergüenza y una absoluta infamia que a día de hoy nadie en el Partido Socialista haya asumido responsabilidades por estos casos sangrantes de corrupción (...) El PSOE y Pedro Sánchez es a la lucha contra la corrupción lo que Vito Quiles al periodismo", ha espetado el coportavoz de Podemos.

ES UN "OXÍMORON" QUE EL PP DÉ LECCIONES SOBRE CORRUPCIÓN

También ha cargado contra el PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo, al considerar que es una "aporía irresoluble" y un "oxímoron", que un partido que ha sido calificado como una "organización criminal" en informes policiales y que, a su juicio, es la organización "más corrupta de la historia de este país" se atreva a hablar de regeneración y transparencia.

"Es como si Benjamin Netanyahu impartiese un simposio de pacifismo", ha insistido para ironizar que el líder del PP tiene deberes por delante este verano para "no hacer el más absoluto ridículo".