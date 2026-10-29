La Policía alerta de una campaña en redes sociales que difunde bulos sobre disturbios en varias ciudades

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MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha alertado de una campaña de bulos difundida a través de redes sociales que habría emplazado disturbios en Madrid, además de llamamientos para realizar saqueos en otras ciudades, como Bilbao o Barcelona.

En concreto, la Policía ha avisado de que en las últimas horas se han multiplicado los mensajes que se han hecho eco de un audio que alude a disturbios en la capital y ha desmentido la alerta pidiendo a la ciudadanía que no difunda este tipo de mensajes: "Confía solo en fuentes oficiales", ha solicitado.

Asimismo, ha publicado en su cuenta oficial de 'X' el mensaje de audio para negar la convocatoria con el hashtag "EsUnBulo". "Anita, una cosa rápida, que me acaba de llegar información de dentro de la policía. Por lo visto este fin de semana en Madrid Centro se va a liar súper gorda, ¿vale?", reza la grabación que ha circulado por redes.

Además de la convocatoria en Madrid, el bulo avisaba de la llegada de personas provenientes de Barcelona y Francia con la intención de que "se destruya todo lo que se pueda, quemar bocas de metro, monumentos, tiendas, agredir a gente, etcétera".

UN DETENIDO EN VALENCIA POR DIFUNDIR BULOS

Esta alerta llega poco después de que la Policía haya arrestado a un menor por incitar a saqueos y actos de pillaje en locales comerciales de la ciudad de Valencia a través de canales de comunicación.

Según ha informado Jefatura en un comunicado, el detenido de 17 años tenía varios grupos en dos aplicaciones de mensajería, uno de ellos con hasta 400 seguidores, y los había usado para incitar a movilizaciones con el objetivo de llevar a cabo saqueos en comercios de la zona centro de Valencia.

Las investigaciones sobre los canales de difusión bajo el nombre "Blocus Vlc", que han realizado agentes de la Policía Nacional, han culminado así con la identificación y detención del creador de las cuentas.