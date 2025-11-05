La Policía aumenta su flota con 49 furgones para UIP y cuatro para Guías Caninos con climatización avanzada

Archivo - Vehículos y agentes de Policía Nacional en uno de los accesos al Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha aumentado su flota con 49 nuevos vehículos para la Unidad de Intervención Policial (UIP), así como otros cuatro vehículos para Guías Caninos, que incorporan un "sistema de climatización avanzado diseñado específicamente para garantizar el bienestar de los perros durante los desplazamientos".

Entre los años 2020 y 2025, la Dirección General de la Policía ha adquirido un total de 322 vehículos nuevos para la UIP, con una inversión de 22,3 millones de euros, según ha informado la institución en una nota de prensa.

Solo en 2025 se han incorporado 77 vehículos mediante dos expedientes distintos, en último correspondiente a los 49 presentados en el Complejo Policial de Canillas de Madrid contando con la presencia del director general del cuerpo, Francisco Pardo.

En 2020, la UIP contaba en su flota con 477 vehículos, mientras que en la actualidad dispone de 584. Además, en este mismo periodo, la antigüedad media de los vehículos ha pasado de los 16,32 años en 2020 a los 8,98 años en estos momentos.

PROTECCIÓN ANTE POSIBLES AGRESIONES

Los furgones cuentan con defensa delantera con armazón "antibarricadas" de acero, fijado al chasis del vehículo. También disponen de rejilla metálica que cubre el parabrisas, con el fin de protegerlo contra posibles agresiones con piedras y otros objetos contundentes.

Por otra parte, la Dirección General ha reforzado su capacidad operativa con la adquisición de cuatro nuevos vehículos para la Unidad de Guías Caninos, gracias a la financiación de fondos europeos. La compra, valorada en 289.325 euros, se formalizó mediante un contrato adjudicado a la empresa Mercedes-Benz España S.A.U.

Los vehículos, del modelo Mercedes-Benz Vito Tourer 116 CDI, incorporan un sistema de climatización avanzado, "diseñado específicamente para garantizar el bienestar de los perros durante los desplazamientos", según la Policía.

Esta equipación especializada, que incluye un segundo evaporador para el compartimento canino, permite un control preciso de la temperatura y cuenta con alertas para el conductor.