La Policía desarticula dos grupos especializados en robos en viviendas y esclarece 32 hechos delictivos

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional - CNP

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado dos grupos criminales itinerantes especializados en la comisión de robos con fuerza en el interior de domicilios y que actuaban por toda la geografía española.

En el marco de ambas investigaciones se ha detenido a siete personas y se han esclarecido 32 hechos delictivos. Además, cinco de los arrestados han ingresado en prisión provisional por orden de la autoridad judicial.

Según concreta la Policía Nacional en una nota de prensa, las dos organizaciones, perfectamente estructuradas y altamente especializadas, se desplazaban por distintas comunidades autónomas para seleccionar sus objetivos y sustraer principalmente joyas, relojes, dinero en efectivo y otros objetos de valor, utilizando diferentes métodos para acceder al interior de los inmuebles y dificultar la acción policial.

VIVIENDAS DE SEGURIDAD Y UNA CUIDADA INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA

La primera investigación se inició en abril de 2025 tras detectarse la actividad de una organización criminal itinerante integrada por cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, especializada en robos con fuerza en viviendas.

Las pesquisas de los agentes permitieron identificar a todos sus integrantes, quienes utilizaban dos viviendas de seguridad, una en Arganda del Rey (Comunidad de Madrid) y otra en la capital, desde donde planificaban sus desplazamientos por todo el territorio nacional.

Las dos mujeres del grupo asumían las labores logísticas, encargándose de localizar las viviendas de seguridad, gestionar los vehículos y proporcionar toda la infraestructura necesaria para el desarrollo de la actividad delictiva. Para dificultar la investigación policial alternaban el uso de vehículos alquilados con otros registrados a nombre de testaferros, evitando así relacionarlos con los robos.

'IMPRESSIONING': LA TÉCNICA INVISIBLE PARA ABRIR CERRADURAS

Una vez seleccionada la zona de actuación, los dos varones eran quienes ejecutaban directamente los robos, repartiéndose funciones "perfectamente definidas". Mientras uno permanecía en el interior del edificio para comprobar la salida de los moradores, el otro vigilaba desde el exterior y mantenía comunicación permanente con el otro integrante del grupo.

Así, cuando la vivienda quedaba vacía accedían al inmueble utilizando el método conocido como 'impressioning', una técnica que permite abrir las puertas sin provocar daños visibles en la cerradura. Los investigadores han podido relacionar a esta organización con 18 robos con fuerza en interior de domicilio.

La fase de explotación culminó con la detención 'in fraganti' de los dos autores cuando acababan de cometer un robo en la ciudad de A Coruña. En ese momento portaban joyas, dinero en efectivo, herramientas especializadas para la apertura de puertas y un potente imán con el que ocultaban dichos útiles adheridos a la carrocería del vehículo para evitar su localización en posibles controles policiales.

Posteriormente fueron detenidas las dos mujeres durante la práctica de los registros domiciliarios, en los que se intervino una importante cantidad de joyas, herramientas para la apertura de puertas y un vehículo de alta gama. Finalmente, todos ellos pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de un delito de pertenencia a grupo criminal y 18 robos con fuerza, ingresando en prisión los dos varones.

INUTILIZABAN LAS CERRADURAS MEDIANTE ÁCIDO NÍTRICO

La segunda investigación permitió desarticular un grupo criminal de tres personas, itinerante y especializado en robos con fuerza en viviendas mediante un procedimiento "poco habitual en España" consistente en la aplicación de ácido nítrico en el interior de las cerraduras utilizando jeringuillas.

Los agentes detectaron un incremento de robos de estas características en las ciudades de Valencia y Zaragoza, logrando determinar que todos ellos habían sido cometidos por la misma célula criminal.

Antes de actuar, los investigados marcaban las viviendas mediante un fino hilo de pegamento colocado entre la puerta y el marco para comprobar la presencia o ausencia de los moradores. Posteriormente introducían ácido nítrico en el interior de la cerradura mediante jeringuillas, provocando la corrosión de sus mecanismos internos y permitiendo su apertura con herramientas simples.

La organización concentraba su actividad durante fines de semana y periodos vacacionales, cuando aumentaba la probabilidad de encontrar las viviendas vacías.

Finalmente, los agentes detuvieron 'in fraganti' a los tres integrantes del grupo cuando se disponían a cometer nuevos robos. En el momento del arresto portaban útiles para la apertura de puertas, una botella de ácido nítrico y varias jeringuillas para su aplicación. Además, una de las cerraduras del edificio ya había sido inutilizada y varias viviendas aparecían marcadas para ser asaltadas.

La investigación ha permitido esclarecer 9 robos con fuerza en interior de domicilio atribuidos a esta organización. Además se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, atentado a agente de la autoridad y dos reclamaciones judiciales. Las tres personas detenidas ingresaron en prisión provisional tras pasar a dispisición de la autoridad judicial.

Actualmente, las investigaciones continúan abiertas para el esclarecimiento de nuevos hechos delictivos y la identificación de los legítimos propietarios de los efectos recuperados.

MÉTODOS PARA PREVENIR LA INTRUSIÓN

Tras estas investigaciones, los agentes especializados en perseguir este tipo de delitos aconsejan para prevenir estos hechos que se utilicen CCTV interiores, debidamente anunciados y con grabación y visualización online, simular la presencia en el domicilio a través de luces y lámparas con temporizadores y no dejar las persianas completamente bajadas, ya que es una forma fácil para que los delincuentes se percaten de que se encuentra vacío.

Además, la Policía incide en la importancia de llamar al 091 y no manipular nada si se observan marcas tales como testigos de plástico, hilos de pegamento, plastilina, trozos de papel, algún pequeño objeto apoyado en la puerta o incluso indicios de un posible robo.