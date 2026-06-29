La Policía desmantela una red de distribución y uso de productos estéticos ilegales en nueve clínicas españolas. - POLICÍA NACIONAL

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado una red de distribución y uso de productos estéticos declarados ilegales en la Unión Europea y empleados en nueve clínicas de distintas ciudades españolas.

Tres personas han sido detenidas por delitos contra la salud pública y fraude al consumidor y otras siete están siendo investigadas, según ha informado el Cuerpo de Policía Nacional en una nota.

Las pesquisas comenzaron tras la incautación de 40 kilos de ácido hialurónico procedente de Asia, un producto cuyo uso y comercialización no está autorizado por la UE. Además, se han intervenido 278 productos sanitarios de cuatro tipologías distintas, empleados presuntamente en tratamientos estéticos.

Tras las primeras comprobaciones, los investigadores llegaron a identificar a una cadena de clínicas estéticas como destinataria del producto intervenido y realizaron una primera inspección en uno de los establecimientos localizado en Madrid.

En dicha entrada encontraron diversos productos sanitarios e intervinieron cientos de unidades destinadas presuntamente a tratamientos estéticos. También fueron inmovilizados de manera cautelar otros productos con el objetivo de verificar su adecuación a la normativa.

Los análisis confirmaron que parte del material intervenido carecía de autorización para su comercialización y utilización, mientras que otros productos presentaban deficiencias relacionadas con el etiquetado y los requisitos regulatorios exigidos.

DETENCIÓN POR FRAUDE AL CONSUMIDOR

El 28 de abril se llevaron a cabo inspecciones en nueve clínicas estéticas localizadas en Madrid, Bilbao, Barcelona, Valencia, Ibiza, Sevilla, Málaga y Almendralejo. Fue en un establecimiento en Sevilla en el que se encontraron productos sanitarios no autorizados en la UE.

Con todo, los administradores de las clínicas y la responsable de compras de una de ellas, fueron detenidos por los delitos contra la salud pública y estafa a los consumidores.