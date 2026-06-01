La Policía impide la entrada de Vito Quiles y Bertrand Ndongo en el Congreso para participar en una jornada de Vox

Archivo - El 'influencer' político Vito Quiles, ante un policía en una concentración convocada bajo el lema 'España combativa' en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla (UPO)- Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La Policía ha impedido este lunes la entrada en el Congreso a los activistas de redes sociales Vito Quiles y Bertrand Ndongo, que tienen suspendida su acreditación como periodistas y que habían sido invitados por Vox para participar en la Cámara en un debate sobre libertad de expresión.

La semana pasada, la Mesa del Congreso ya avisó al grupo parlamentario de Vox de que ambos están sancionados por "altercados" en el Congreso y que tienen más expedientes abiertos pendientes de resolver, por lo que no se les iba a dejar pasar a las dependencias del Congreso "por motivos de seguridad".

Tanto Quiles, que trabaja para Estado de Alarma (EDATV), como Ndongo, que lo hace para Periodista Digital, tienen suspendida su acreditación de prensa por incumplir las normas de la institución, pero este lunes pretendían acudir a estas jornadas de Vox como invitados y no como periodistas.

SE FUERON EN UN TAXI AL NO PODER ENTRAR

De hecho, ambos se han acercado hasta las dependencias del Congreso con intención de entrar, si bien los policías que custodian la Cámara les han informado de que tenían órdenes de no permitirles el acceso al recinto parlamentario por motivos de seguridad.

Así las cosas, y tras unos minutos departiendo con miembros de Vox y otros participantes en la jornada, se han subido a un taxi y han abandonado la zona.

Al abrir la jornada, el vicesecretario nacional de Comunicación de Vox, el diputado Manuel Mariscal, ha asegurado que el veto es "un boicot sin precedentes" y supone una "arbitrariedad completa" por parte de la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol.

UN LANZALLAMAS

En todo caso, Vox ha dado entrada telemáticamente a los dos activistas sancionados, que se han conectado por videoconferencia y su imagen ha sido recibida con aplausos y gritos de "Libertad, libertad".

Vito Quiles, que fue candidato en la lista europea de 'Alvise Pérez' y que participó en un acto de cierre de campaña del PP de Aragón, ha dicho ser objeto de un "fuerte hostigamiento", mientras que Ndongo se ha ofrecido a regalar un "lanzallamas" a Vox para quemar RTVE, haciendo suyas una controvertidas palabras de Manuel Mariscal contra el ente público.