La Policía incautó relojes, collares, pulseras y otras joyas de la caja fuerte de Zapatero en el registro de su despacho

Algunos de los objetos intervenidos en el registro al despacho de Zapatero.- INFORME DE LA UDEF REMITIDO AL JUZGADO

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se incautó de varias joyas, relojes, brazaletes y pulseras de una caja fuerte ubicada en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que, según habría manifestado la secretaria del exdirigente socialista, formarían parte de la herencia de Sonsoles Espinosa, la esposa de Zapatero, y a "regalos de viajes".

Así consta en el acta de entrada y registro que la UDEF ha elevado al juez que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, y a la que ha tenido acceso Europa Press, relativa al registro que la Policía realizó al despacho del expresidente del Gobierno la semana pasada, que está situado en el número 35 de la madrileña calle de Ferraz.

Todo ello tras la imputación del expresidente al apreciar el juez que sería el líder de una presunta trama de tráfico de influencias en el marco del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en pandemia.

Los investigadores detallan que también intervinieron discos duros, teléfonos móviles, agendas, 'pendrives' o carpetas, entre otros enseres. En concreto, la UDEF manifiesta que incautó un collar dorado con una placa en la que podía leerse "José Luis R.Z", entre otras joyas como relojes de mano, pendientes o cadenas de oro.

También destacan que intervinieron dos teléfonos móviles de la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar: uno personal y otro de trabajo.

Los investigadores explican que llamaron al Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional para abrir la caja fuerte, si bien finalmente no hizo falta, porque "el abogado presente" ofreció la posibilidad "de realizar una llamada telefónica con la finalidad de conseguir una llave que permita su apertura".

"Finalmente acude al domicilio una persona con la llave con lo que se accede a la caja fuerte, no siendo necesaria la intervención del GOIT", indican.