La Policía Nacional ha identificado a 528 menores no acompañados en Ceuta

Decenas de personas siguen intentando cruzar la frontera, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA, 4 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha identificado ya a 528 menores extranjeros no acompañados que han llegado a Ceuta tras la entrada masiva registrada la pasada semana y los ha puesto a disposición de la Ciudad Autónoma, administración competente para su tutela y acogida, según ha informado este miércoles el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.

El delegado ha explicado estas novedades durante una comparecencia ante los medios de comunicación tras mantener una nueva reunión de coordinación con responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en la que han abordado la evolución de la gestión de la crisis migratoria.

Pérez Triano ha reconocido que todavía permanecen menores en la vía pública y ha asegurado que tanto la Ciudad Autónoma como la Delegación del Gobierno trabajan de forma coordinada para ofrecerles una solución "lo antes posible".

El delegado ha precisado que los únicos datos oficiales disponibles sobre menores corresponden a aquellos que ya han sido reseñados por la Policía Nacional y entregados a la Ciudad Autónoma, descartando que exista constancia de que alguno de ellos haya abandonado voluntariamente Ceuta tras la entrada masiva.

La cifra de 528 menores identificados se suma a los más de 800 menores extranjeros no acompañados que, según la propia Ciudad Autónoma, ya se encontraban acogidos en los recursos de protección de Ceuta en los últimos días.

Preguntado por las estimaciones sobre el número de migrantes presentes en la ciudad, después de que distintas asociaciones vecinales hayan elevado esas cifras, Pérez Triano ha insistido en que la única referencia válida es la facilitada por el Ministerio del Interior, que sitúa en 2.500 las personas contabilizadas tras la entrada masiva.

CONTINÚA EL REPARTO DE COMIDA Y AGUA

En el plano humanitario, el delegado ha recordado que Cruz Roja continúa distribuyendo diariamente comida y agua en la zona del Trampolín con la colaboración de la Policía Nacional para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de los repartos.

También ha informado de que entre las 09.00 horas del 3 de agosto y la misma hora del 5 de agosto se registraron 102 asistencias sanitarias, frente a las 305 contabilizadas durante la jornada anterior, mientras que 16 personas permanecen ingresadas en el Hospital Universitario de Ceuta.

En materia de seguridad ciudadana, Pérez Triano ha avanzado que la Policía Nacional continuará reforzando su presencia en los barrios periféricos de la ciudad, donde actualmente se concentran las principales preocupaciones vecinales, y ha pedido a la ciudadanía que comunique cualquier incidencia a través del teléfono 091, del servicio de emergencias 112 o mediante la aplicación AlertCops.

Ha anunciado que la construcción del nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de la Policía Nacional comenzará "de forma inminente", una infraestructura destinada a albergar temporalmente a los migrantes mientras se completan los trámites de identificación y reseña policial.

El delegado ha destacado que el dispositivo extraordinario desplegado en Ceuta cuenta actualmente con 1.042 efectivos adicionales entre Policía Nacional y Guardia Civil, además del apoyo de las Fuerzas Armadas, y ha recordado que la ciudad dispone habitualmente de una ratio de unos catorce agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad por cada mil habitantes, muy superior a la media nacional.