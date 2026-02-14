La Policía realizó 3.398 expulsiones de extranjeros en 2025, un 12% más que el año anterior

Archivo - La Policía Nacional custodia a un detenido - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 3.398 extranjeros fueron expulsados de España en 2025 en procedimientos iniciados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un 12% más que el año anterior, según los datos del Ministerio del Interior consultados por Europa Press.

La estadística muestra un aumento del 67% de las expulsiones tramitadas en comparación con 2021, un año en el que se ejecutaron 2.025 expedientes.

El incremento ha sido progresivo en los últimos años, con 2.627 expulsiones en 2022 y 3.090 realizadas en 2023, una cifra esta última que prácticamente se repitió en 2024, con 3.031 expulsiones.

De esta forma, entre 2021 y 2025 el Ministerio del Interior ha contabilizado un total de 14.171 expulsiones ejecutadas por la Policía Nacional.

El dato de 3.398 expedientes en 2025 incluye los procedimientos de expulsión por diferentes motivos relacionados con la seguridad nacional, sin contar las devoluciones de migrantes en situación irregular.

Se trata de procedimientos abiertos por la Policía Nacional, el cuerpo con competencias exclusivas en la tramitación de este tipo de expulsiones de acuerdo a la Ley de Extranjería.

Cuando son ciudadanos en situación irregular, se puede iniciar un procedimiento de expulsión que la misma Ley de Extranjería contempla que sea ordinario o preferente, a partir de expedientes tramitados por la Policía Nacional y en un procedimiento ante el que cabe recurso, por lo que la decisión final dependerá de un juez.

Otra posibilidad es el artículo 89 del Código Penal, que recoge la sustitución de la condena de prisión por la expulsión directa a su país cuando la pena sea superior a un año. En los casos en los que el extranjero acredita que lleva más de 10 años residiendo en España, las penas se elevan a cinco años y hay que evaluar la posibilidad de reincidencia.