La Policía registra la empresa de hidrocarburos Biomar Oil por orden de la Audiencia Nacional

Archivo - Un agente de la Policía Nacional en la entrada de la Audiencia Nacional, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha registrado este martes por orden de la Audiencia Nacional la empresa de hidrocarburos Biomar Oil, a la que el Gobierno inhabilitó para ejercer de operador de productos petrolíferos.

Fuentes del caso han confirmado a Europa Press que forma parte de una investigación dirigida bajo secreto por el Juzgado Central Número 6 de la Audiencia Nacional y que el registro ha sido llevado a cabo por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Biomar Oil fue inhabilitada en 2024 por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por haber incumplido las obligaciones para el logro de los objetivos anuales de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.

Según la lista de morosos difundida por la Agencia Tributaria en junio de este año, Biomar Oil acumula una deuda de 119,1 millones de euros con Hacienda.

La Audiencia Nacional investiga varios casos de presuntos fraudes que habrían cometido empresas de hidrocarburos, como el de la empresa Villafuel, por el que está imputado el presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama.