Un policía sitúa a la huida Ponsatí en la resistencia que impidió el 1-O el acceso en un centro de votación

Narra como el abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, reclamó el auto de intervención a los agentes en otro de los colegios

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un inspector de Policía que formaba parte de los operativos desplegados en Barcelona para retirar material del referéndum ilegal del 1-O ha situado a la exconsejera de Educación hoy huida en Escocia Clara Ponsatí como la persona que "llevaba el protagonismo" en la resistencia organizada a las puertas de la Consejería de Educación para evitar la actuación policial. "Estoy en mi casa, no me voy", señalaba a los funcionarios mientras se agarraba fuertemente a un varón que resultó ser su escolta, según el testigo.

Durante su intervención en la sesión de este miércoles en la sala en la que se juzga el 'procés' en el Tribunal Supremo este testigo ha relatado su intervención en cuatro centros del distrito barcelonés de San Gervasi, entre ellos la Consejería de Educación que también había sido designada como centro electoral para el referéndum de independencia.

El inspector llegó al lugar sobre las diez de la mañana, procedente del colegio privado Infant Jesús donde ya habían sufrido resistencia de ciudadanos a su entrada para incautarse de material para las votaciones. Frente a una pareja de Mossos d'Esquadra que se mantenían pasivos, la gente se arremolinaba frente las puertas de la Consejería donde había unas escaleras, por lo que empezaron a retirar a dichas personas.

"Hubo mucha resistencia activa, forcejeos, patadas --ha relatado--. Recuerdo el casco de un compañero con cáscaras de huevos y algo que se estrelló contra el de otro compañero". En ese momento ha apuntado, a preguntas del fiscal Javier Zaragoza, que había una persona que aparentaba llevar el protagonismo y que se agarraba fuertemente a un varón, gritando que esa era su casa y no iba a irse.

Cuando los agentes levantaron al señor, lo que "costó mucho" porque oponía resistencia, éste se identificó como compañero y más tarde se supo que era el escolta de la consejera.

INTERVENCIÓN DE VAN DEN EYNDE

Este mismo testigo ha señalado también la presencia en otro de los colegios del abogado Andreu Van den Eynde, que defiende en esta causa al al exvicepresident Oriol Junqueras. El letrado estuvo presente durante la intervención en el colegio Dolors Montserdà, donde se dirigió a los agentes de la policía judicial reclamándoles el auto que autorizaba la entrada en el centro.

"Le dije que me lo devolviera porque tardaba, se leyó el auto entero", ha explicado el testigo a requerimiento del fiscal, para añadir que ellos ya tenían la orden de actuar. "El letrado no se movía y se dirigió a un miembro de la unidad, y yo le indiqué que ya tenía toda la información, porque ya no pintaba nada allí", ha añadido.

En un tercer centro en el que intervino, el Centro Educativo Proyecto, los agentes se encontraron a unas veinte o treinta personas mayores impidiendo el acceso sentadas en sillas que tuvieron que ser retiradas. Además la puerta estaba taponada y tuvieron que utilizar un ariete o mazo, no recuerda exactamente, para poder entrar.

Por otro lado, Van den Eynde y su colega Jordi Pina, que defiende al expresidente de la ANC Jordi Sànchez, han hecho hincapié en saber si en algún momento el testigo advirtió a sus superiores de que no se podía entrar en alguno de esos colegios, ya que eran de titularidad privada. El inspector ha insistido en que a él le llegó una lista de centros en los que se debía actuar y que antes de intervenir esperaba que el Centro de Coordinación Operativo (CECOR) le diese "luz verde", por lo que entendía que ya habían hecho todas las valoraciones pertinentes.