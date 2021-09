'El Pollo' Carvajal asegura que colaborará la Justicia española pero no con el Gobierno, al que acusa de violar la ley

Dice que su información solo tiene "valor si es canalizada de forma correcta" y se muestra dispuesto a hablar

El ex jefe de Inteligencia del Gobierno venezolano Hugo 'El Pollo' Carvajal ha asegurado este martes que inicia un "proceso de colaboración" con la Justicia española pero ha aclarado que no lo hará así con el Gobierno, al que ha acusado de haber "violado leyes con el fin" de extraditarle "ilegalmente a los Estados Unidos".

Así se ha expresado Carvajal en un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, tan solo un día después de prestar declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en el marco de una investigación sobre terrorismo internacional a la que ha aportado bastantes datos.

'El Pollo', detenido en la madrileña cárcel de Estremera, ha tomado esta decisión "esperando de buena fe que parte" de lo que tiene que informar "sea provechoso para la Justicia española y la Justicia internacional". Y esos "aportes, realmente efectivos" según Carvajal, "son imposibles estando encerrado injustamente y, más aún, en una cárcel americana".

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, en su comparecencia ante el juez Carvajal habló durante más de una hora de diversos asuntos sobre los que fue muy claro aportando distintos datos. No obstante, se comprometió a entregar documentación que respalde sus palabras y, probablemente, tendrá que volver a declarar como testigo.

Este giro de Carvajal llega unos meses después de que --todavía en paradero desconocido-- denunciase que tanto el Gobierno como la Audiencia Nacional habían cometido "graves irregularidades" en su proceso de extradición a Estados Unidos, que le reclama por presuntos delitos de tráfico de drogas y de armas.

MENSAJE PARA LOS QUE QUIEREN "QUE EL POLLO CANTE"

Ahora, y en respuesta a los que quieren "que el pollo cante", Carvajal deja claro que su información solo tiene "valor si es canalizada de forma correcta". Esa es la razón que le ha llevado, explica, a manejar y guardar todo celosamente. "Hasta ahora no he utilizado nada, ni he dicho nada a nadie", ha señalado, reconociendo que solo hay dos excepciones: la Corte Penal Internacional y la comisión de Derechos Humanos de la ONU.

En esta línea, 'El Pollo' sostiene que, incluso en la clandestinidad, sus aportaciones a estos dos organismos han servido para aportar luz sobre "las violaciones de Derechos Humanos cometidas por el régimen" de Nicolás Maduro.

Por otro lado, en la misiva Carvajal también se dirige directamente a los "convencidos" de su "culpabilidad", a los que insta a realizar una reflexión. "Aunque estés convencido de que soy un narcoterrorista, aún debo tener derechos humanos", asevera, recordando que tiene el derecho "a tener garantías necesarias para una defensa y el derecho a que" se le presuma inocente mientras no se pruebe su culpabilidad.

Y, precisamente por eso, Carvajal incide en que "el sistema de Justicia americano no es perfecto" y que lo aleja mucho del de otros países europeos. "Principalmente porque persigue un fin distinto al de hacer justicia. Su prioridad no es esa, sino ejercer su poder político. No son la primera potencia de gratis", denuncia.

DENUNCIA QUE SU CASO "YA RAYA EN LO SURREAL"

En este contexto, el que fuera jefe de Inteligencia del Gobierno venezolano advierte sobre el sistema americano, al que acusa de encerrar y limitar el acceso a la defensa de los acusados. "Una vez acusado, eres tratado como culpable hasta que demuestres lo contrario", continúa, asegurando que "el 97% de las acusaciones de la fiscalía terminan en acuerdos de culpabilidad".

'El Pollo', que lanza este comunicado porque su caso "ya raya en lo surreal", también se dirige a los que le "conocen". "Para quienes, en algún momento de mis 61 años de vida, me han dado la mano o me han visto los ojos (...) A ustedes quiero decirles que estoy bien y estaré bien. Estoy absolutamente tranquilo de conciencia. Y de verdad, nada vale más que eso", destaca.

Así, y aunque asegura que "puede que la presión política de EEUU doblegue al estado español y terminen violando las leyes que faltan para complacer la agenda política gringa", Carvajal muestra su confianza en que "la verdad y la justicia prevalecerán".

Por último, en su posdata 'El Pollo' se dirige directamente al 'número dos' del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, a quien afea que le acusase de traidor. "Se traiciona cuando se rompen compromisos. Mi compromiso ha sido siempre con el pueblo venezolano. Ese compromiso me unió Chávez y me separo de Maduro primero y de ti después", contesta.

Carvajal sostiene además que fue Cabello el que traicionó a Chávez "en vida" y también "después de su muerte buscando estar arrimado a Maduro para ver qué cuota de poder" le "salpicaba". "A pesar de estar en una prisión, soy mas libre que tú. Soy libre de conciencia. Hice todo lo que pude por mi país y lo seguiré haciendo, siempre", zanja.