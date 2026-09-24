La ponencia del TC favorable a amnistiar la malversación considera que el Supremo no siguió la finalidad de la ley

Archivo - El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, durante una reunión con el presidente de la Generalitat, a 2 de agosto de 2025, en Bruselas (Bélgica). - Jasper Jacobs / Europa Press - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nueva ponencia que el Tribunal Constitucional (TC) debatirá en el Pleno del próximo 6 de octubre y que avalará perdonar la malversación del proceso independentista catalán declarará que el Tribunal Supremo se apartó de la finalidad de la ley de amnistía al rechazar aplicársela a varios dirigentes del 'procés' como el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont.

Así lo indica la propuesta --por ahora borrador-- redactada por el magistrado ponente que tiene que dar respuesta al recurso de amparo del exconsejero Jordi Turull, José María Macías, según ha adelantado 'El Español' y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

Macías, encuadrado en el sector conservador de la corte de garantías, asumió en el Pleno celebrado esta semana que su ponencia, contraria a perdonar la malversación como el Supremo, no cuenta con el respaldo de la mayoría denominada progresista y decidió preparar para la próxima reunión plenaria una nueva acorde al sentir mayoritario.

La propuesta de ponencia, de acuerdo con las mismas fuentes consultadas, declara que ha sido vulnerado el derecho de Turull a la tutela judicial efectiva en relación con los derechos a la representación y participación política y a la legalidad penal.

Por ello, aboga por restablecerlo en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de las resoluciones del Supremo que le denegaron la aplicación de la amnistía y que se dicten nuevas que sean respetuosas con los derechos fundamentales que el TC ve vulnerados.

La conclusión a la que llega la ponencia que Macías ha planteado a sus compañeros es que la interpretación llevada a cabo por el Supremo se apartó de la finalidad de la norma, añaden las mismas fuentes.

La deliberación sobre los recursos de amparo llega después del respaldo a la medida de gracia por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que descartó una de las premisa del Supremo para no conceder definitivamente la amnistía, que se afectó a los intereses financieros de la Unión Europea con el referéndum ilegal, pero no se pronunció sobre la otra apreciada por el alto tribunal: que hubo beneficio personal para los dirigentes independentistas.

En su primera ponencia, Macías apostaba por desestimar el recurso de Turull, secretario general de Junts, "al no apreciarse" que las resoluciones impugnadas por Turull del Supremo "incurriesen en arbitrariedad, irrazonabilidad manifiesta ni error patente, ni que privasen al recurrente de una respuesta judicial fundada en derecho".

"La interpretación llevada a cabo por la Sala Segunda del Tribunal Supremo no puede tildarse de sorpresiva o imprevisible, y mucho menos de caprichosa o fruto de una supuesta animadversión hacia el recurrente, sino que se ajusta a la doctrina vigente sobre los elementos del tipo penal de la malversación", indicó.

En el caso concreto de Turull, el Supremo denegó aplicarle la ley de amnistía a la pena de inhabilitación absoluta por el delito de malversación que le impuso en la sentencia del juicio del 'procés'.

La respuesta que dé el Constitucional al recurso de Turull servirá para el resto de recursos de amparo presentados, como el de Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras o exconsejeros como Raül Romeva, Dolors Bassa, Toni Comín y Lluís Puig. Tendrá que ser el Supremo el que la aplique una vez que sea avalada el 6 de octubre.