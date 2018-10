Pons pide "evitar por todos los medios trucos" de siglas herederas de Batasuna para presentarse a las elecciones de 2011

Actualizado 27/01/2010 13:50:15 CET

Asegura que no hay indicios de financiación ilegal del PP valenciano y que Camps repetirá como candidato

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, exigió hoy que al Estado "no le tiemble el pulso" y evite por "todos los medios" que Batasuna o "sus siglas herederas" estén presentes en las instituciones tras las elecciones municipales y forales de 2011.

Así se pronunció González Pons en una entrevista en Cuatro recogida por Europa Press, al ser preguntado sobre la posibilidad de que Eusko Alkartasuna haya iniciado contactos con la izquierda abertzale para concurrir a las elecciones municipales y forales de 2011.

"Sea cual sea el truco que busquen para estar presentes, el Estado de Derecho tiene que funcionar sin que le tiemble el pulso", señaló, antes de pedir la aplicación de la Ley de Partidos y evitar que el dinero público sirva para financiar los "horrendos crímenes" que comete la banda terrorista ETA.

APOYO "SIN FISURAS" DE AZNAR A RAJOY

Por otra parte, Pons dijo no tener "ninguna duda" de que el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, repetirá como candidato de su partido en la Comunitat en las elecciones autonómicas. Además, insistió en que no se ha encontrado ningún indicio que hable de una posible financiación irregular en su formación.

En este sentido, González Pons rechazó una posible financiación ilegal de su partido en la región. "No tengo ningún indicio que me permita pensar que tal financiación puede haberse producido", aseguró, antes de apuntar que las cuentas del partido son públicas y ya han sido analizadas.

Preguntado si el partido ha decidido a nivel interno investigar esta posibilidad, al margen de los tribunales, el portavoz del PP respondió que su grupo "conoce" su contabilidad, "la ha revisado" y "la revisa tantas veces que es necesario", y añadió que "de momento" los dirigentes no encuentran "ningún tipo de indicio" que apunte una posible financiación irregular. "Ni siquiera ha sido una cuestión sub júdice en la medida en que la querella todavía no ha sido admitida a trámite. No tenemos ningún indicio que nos preocupe en ese sentido", remachó.

Respecto al nombramiento de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy como futuros candidatos del PSOE y el PP a las elecciones generales de 2012, respondió: "El PSOE tiene la obligación de presentar a los españoles el mejor candidato que tenga, si es Zapatero, Zapatero, y si es otro, otro". Por parte del PP, consideró que el mejor candidato es Mariano Rajoy y recordó que está pendiente celebrar un Congreso del PP nacional para su confirmación (en el 2011) según los estatutos del partido.

Al ser preguntado si echa de menos al anterior presidente del PP José María Aznar, el dirigente 'popular' admitió que así es porque empezó con él su carrera política y le calificó como el "mejor presidente" de la democracia española. "Y creo que Rajoy será el siguiente otro gran presidente", agregó, antes de destacar que Aznar apoya "sin fisuras" a su sucesor.