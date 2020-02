Las portadas de los periódicos del lunes 17 de febrero de 2020

Actualizado 17/02/2020 0:07:55 CET

EL PAÍS: "Sánchez y Casado se reúnen hoy en La Moncloa en un clima de bloqueo"; ""Las condiciones de vida en Lesbos me quitan el sueño""; "Johnson pone en la diana a la BBC y cuestiona su financiación"; "Cinco juicios por corrupción esperan al PP en menos de un año"; "La incierta tarea de reinsertar a yihadistas".

EL MUNDO: "Justicia planea un nuevo tipo de sedición a medida de Junqueras"; ""Si Casado no me hubiera dado su apoyo yo no sería el candidato""; "Macron recurre a su ministra estrella para salvar París tras el vídeo sexual del candidato"; "La estafa detrás de la tragedia de Olga y su familia en Logroño"; "Paseo triunfal de un Madrid rey de la Copa".

LA VANGUARDIA: "China conocía la gravedad del virus 15 días antes de hacerlo público"; "La economía mundial crecerá un 0,2% menos por el coronavirus"; "Casado ofrecerá hoy a Sánchez pactos de Estado condicionados"; "División social en la tierra boliviana de la coca"; "La estafa detrás de la tragedia de Olga y su familia en Logroño".

ABC: "Feijoó lograría su cuarta mayoría absoluta al aglutinar el voto centro-derecha. Podemos y sus confluencias se hundirían y perderían 12 de los 14 escaños actuales, que se repartirían entre los socialistas y el BNG, según la encuesta de ABC/GAD3".

EL PERIÓDICO: "Otros 70 pasajeros infectados dentro del crucero en cuarentena"; "Sánchez salvaguarda el diálogo del envite de Torra"; "Más ciudades regulan el uso de patinetes"; "El infierno del éxodo migratorio en la frontera de EEUU".

LA RAZÓN: "La coalición solo desgasta al PSOE: cae 600.000 votos"; "Casado exigirá a Sánchez rectificar en Cataluña"; ""Hay que cambiar la ley para que una ministra no sea fiscal general""; "Alberto y Joaquín, "sepultados" por el PNV"; "China ocultó el brote de coronavirus quince días".