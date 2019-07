Las portadas de los periódicos del martes 2 de julio de 2019

Actualizado 02/07/2019 0:50:08 CET

Portadas EUROPA PRESS

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Sánchez abrirá otra ronda de contactos tras fijar la investidura"; "La justicia de la UE deja fuera de la Erocámara a Puigdemont"; "La oposición de Hong Kong lanza su mayor desafío contra Pekín"; "Los países del Este e Italia frenan el pacto en la Unión Europea"; "España protesta por la injerencia del nuncio en la exhumación de Franco".

EL MUNDO: "El equipo económico de Rajoy pide un "Gobierno de consenso". Ministros del ex presidente avisan del riesgo de empujar a Sánchez a pactar con Podemos"; ""Somos chinos, no militantes del Partido Comunista". Activistas prodemocracia asaltan el Parlamento de Hong Kong en el aniversario del retorno de la ex colonia británica a la soberanía china"; "Calvo redobla la presión contra el Vaticano tras el choque por Franco"; "Montero niega que "el dinero esté mejor en el bolsillo de los ciudadanos""; "Grecia, año 10: los helenos se preparan para el adiós de Tsipras".

LA VANGUARDIA: "El Tribunal de la UE impide a Puigdemont ser eurodiputado"; "Asalto al Parlamento de Hong Kong. El tono de las protestas contra el proyecto de ley de Extradición en Hong Kong cambió ayer radicalmente al ser asaltado el Consejo Legislativo"; "Los dirigentes de Europa se reúnen hoy de nuevo para tratar de superar el bloqueo"; "El Empordá previene a la Ribera d'Ebre sobre la ayuda tras el incendio"; "La caída de ventas de automóviles en junio dispara las alarmas".

ABC: "Hong Kong se rebela contra su bandera. Violentos enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes que asaltaron el Parlamento para pedir más libertad, en el 22 aniversario de la devolución de Pekín de la excolonia británica"; "Calvo amenaza a la Iglesias con más impuestos por la "injerencia" del nuncio. La vicepresidenta en funciones responde así a la polémica con el embajador del Papa por criticar que el Gobierno ha "resucitado a Franco"".

EL PERIÓDICO: "Puigdemont, excluido del estreno de la Eurocámara"; "Alta tensión en Hong Kong. Cientos de manifestantes asaltaron el Parlamento de la región china y lo ocuparon durante cuatro horas, hasta ser desalojados"; "Populares y populistas bloquean el reparto de poder en Europa"; "Torra insta a las cámaras de comercio a implicarse en el 'procés'"; "Abolida la tasa contra los pisos vacíos"; "PAI compra Áreas por 1.542 millones y la trae de París a BCN".

EL CORREO: "Asalto al parlamento de Hong Kong. Activistas radicales se enfrentan a la Policía y revientan el aniversario de la devolución de la excolonia a Pekín"; "La huelga de Loiu trastoca toda la agenda y las vacaciones de verano de miles de viajeros"; "El Gobierno indemnizará a los trabajadores de La Naval que renuncien a ir a Navantia".

LA RAZÓN: "Toma del Parlamento de Hong Kong: "no somos comunistas""; "El Tribunal de la UE niega el escaño a Puigdemont, que esperaba a una hora de Estrasburgo"; "El bloqueo retrasa la investidura que Sánchez baraja para el 23"; "Vox mantiene el órdago y exige la firma de Cs para investir a Ayuso"; "El Gobierno revisará la fiscalidad de la Iglesias por la postura con Franco".