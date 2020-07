Las portadas de los periódicos del martes 7 de julio de 2020

Portadas - EUROPA PRESS

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP a la presidencia de la Xunta de Galicia: "A España le iría muy bien con un Gobierno a la alemana""; "La Junta Electoral vigila el brote del coronavirus en Lugo"; "El Ejecutivo amplía hasta fin de septiembre la protección a los inquilinos"; "El cine enmudece: muere Ennio Morricone"; "El régimen de Maduro avisa a la oposición que "nunca" tendrá el poder".

EL MUNDO: "Una consultora chavista diseñó la campaña de Podemos y la 'cloaca'"; "Torra estudia extender el confinamiento por el descontrol del rebrote"; "La Mariña: "Verás cómo nos abren el sábado y nos vuelven a cerrar el lunes""; "Vox entrega a la izquierda las comisiones del Covid-19 en Madrid"; "La caída en desgracia del juez Serrano en Vox: "Soy un Ferrari aparcado en un garaje""; "El Gobierno se moviliza para que Calviño no pierda apoyo a tres días de la votación"; "Pekín censura en Hong Kong los libros que defienden la democracia"; "Macron mantiene a sus piezas clave en el Ejecutivo, pero con un guiño a los ecologistas".

LA VANGUARDIA: "Lleida se prepara para atender miles de casos en las próximas semanas"; "Macron premia a su equipo económico en el nuevo Gobierno"; "Feijóo se niega a suspender las elecciones en la confinada A Mariña".

ABC: "Sánchez se borra del funeral por los fallecidos. Gritos al Gobierno de "asesino" y "¿dónde están los muertos?", en una ceremonia donde el arzobispo de Madrid apeló al ejemplo de los sanitarios"; "Editorial: Desprecio indigno a las víctimas".

EL PERIÓDICO: "Salut busca contra reloj sanitarios para Lleida"; "El Govern deja para el otoño el refuerzo de los geriátricos"; "La selectividad más accidentada. Casi 40.000 catalanes inician hoy las pruebas de acceso a la universidad"; "Puigdemont y el PDECat negocian 'in extremis' seguir juntos"; "Morricone. Muere a los 91 años el inolvidable compositos"; "La ruta gloriosa de la Roja en el Mundial de 2010".

EL CORREO: "Temor a que el brote de Ordizia exija el primer confinamiento selectivo en Euskadi"; "El 14% de las personas con anticuerpos del virus los pierden en seis semanas"; "Petronor, a medio gas hasta que se asiente la economía"; "Triste melodía para el cine sin Ennio Morricone"; "La Liga apunta a una caída de ingresos de más de 20 millones para el Athletic en la campaña 2020-21"; "Idoia Mendia, candidata del PSE: "Las cuestiones identitarias nos han llevado a perder mucho tiempo"".

LA RAZÓN: "Funeral real sin presidente. Pedro Sánchez no asistió a la misa de La Almudena para reunirse con su homólogo portugués. Críticas a TVE por no retransmitir la ceremonia"; "Moncloa cree que la "fragilidad" de Iglesias afianza la coalición"; "El virus avanza sin unidad de acción contra los rebrotes"; "Cataluña lanza un SOS y admite transmisión comunitaria en Lérida"; "Feijóo descarta retrasar las elecciones: los enfermos de la Covid no votarán".