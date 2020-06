La portavoz del Gobierno dice que no es "intérprete" de Iglesias y elude opinar sobre su recurso en el 'caso Dina'

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha eludido este viernes hacer cualquier tipo de comentario sobre las novedades que se han producido en torno a la pieza Dina del caso Villarejo, como por ejemplo, la decisión del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, de recurrir la decisión del juez Manuel García Castellón de retirarle su condición de perjudicado, a su juicio, sin "base fáctica indiciaria alguna" y sin "base jurídica".

"Alguna vez he dicho desde esta mesa que no puedo ser intérprete del señor Iglesias. El Gobierno no habla sobre cuestiones que están en curso en una investigación judicial, con las actuaciones que la Fiscalía considere que tengan que haber lugar", ha afirmado.

Así lo ha asegurado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada sobre el recursos de Iglesias, y también por la decisión de la Fiscalía General del Estado de abrir actuaciones para comprobar determinadas informaciones publicadas en los medios de comunicación que apuntan a una posible relación personal entre el fiscal del caso 'Tándem' Ignacio Stampa y una de las abogadas que intervenían en esta causa como acusación popular por Podemos "a los efectos oportunos".

TAMPOCO COMENTA LA INVESTIGACIÓN DE FISCALÍA

Sobre estas cuestiones, la portavoz ha asegurado que desde el Gobierno no van a hacer valoraciones "de asuntos que están en este momento en investigación judicial, le correspondan a cualquier miembro del entorno político o del propio Ejecutivo".

"Será la Fiscalía y los tribunales los que tengan que trasladar o dictaminar esta cuestión", ha afirmado sobre la pregunta relativa a la investigación de la Fiscalía, antes de añadir, eso sí, que lo que sí puede confirmar es que el Gobierno, "incluido el señor vicepresidente segundo", está trabajando con toda su "energía" en intentar que el país se recupere.

Al ser preguntada posteriormente por el recursos presentado por Iglesias contra la decisión de retirarle su condición de perjudicado en la pieza Dina, en el que manifiesta que el juez ha actuado sin "base fáctica indiciaria alguna" y sin "base jurídica", Montero ha reafirmado que sobre las "declaraciones personales" del también líder de Podemos no va a hablar.