El PP activa en el Senado el procedimiento para llevar al Congreso ante el TC por el "bloqueo" a sus leyes

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha aprobado este miércoles en el Pleno del Senado un nuevo conflicto de atribuciones con el Congreso por "bloquear" y "secuestrar" las proposiciones de ley que se aprueban en la Cámara Alta, activando así el procedimiento para que este choque pueda acabar en el Tribunal Constitucional.

"Lo que está en juego no es una tramitación, lo que está en juego es el propio Estado de derecho", ha proclamado el encargado del PP de defender este conflicto de atribuciones durante el Pleno, el senador Antonio Silván.

Se trata de una medida que ya avanzó hace unos meses el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante unas jornadas en el Senado. Pero para actuar así, los 'populares' tenían antes que habilitar esa vía a través de una reforma del Reglamento, algo que se produjo hace un par de semanas.

En cualquier caso, es el enésimo choque institucional entre Senado y Congreso después de los que se han ido produciendo con la Ley de Amnistía, los Presupuestos Generales del Estado o unas enmiendas a una norma, entre otros aspectos.

Según el procedimiento, el PP ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para aprobar este choque con el Congreso en el Pleno de este miércoles. De esta manera, la Cámara Alta lo ha adoptado como suyo y lo remitirá al Congreso.

Y el Congreso tiene un mes para contestar desde que recibe el planteamiento del conflicto de atribuciones, aunque también tiene la posibilidad de no contestar y darlo por sustanciado. En ese caso, o si la respuesta es negativa, el Senado decidirá si eleva el asunto al Tribunal Constitucional o no sigue adelante con ello.

No obstante, el PP ya ha avanzado su intención de acudir al Constitucional si el Congreso no atiende sus demandas.

MÁS DE 30 LEYES

Con todo, los 'populares' se quejan de que la Cámara Alta ha aprobado más de 30 proposiciones de ley suyas: "Y más de la mitad serían aprobadas también en el Congreso si los grupos mantuvieran su coherencia en el voto".

"Hoy España podría ser distinta: Los okupas serían desalojados en 24 horas; El Estado de derecho estaría fortalecido reforzando a la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Justicia; Los españoles pagarían menos impuestos; Agricultores, pescadores y ganaderos tendrían una fiscalidad mas baja; Las familias podrían conciliar mejor", dice la portavoz del PP, Alicia García.

Pero ha acusado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de "congelar" las leyes del PP actuando "a las órdenes" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

EL PSOE: "ESTÁN LLEVANDO AL LÍMITE EL CONFLICTO DE ATRIBUCIONES"

Por su parte, la senadora del PSOE Abigail Garrido ha acusado a los 'populares' de llevar "al límite" el recurso del conflicto de atribuciones, que ha contabilizado en diez.

Del mismo modo, ha desgranado alguno de los argumentos del PP para aprobar este conflicto de atribucaciones, recordando que cuando tenían responsabilidades en la Mesa del Congreso "hicieron uso de la prórroga sistemática del plazo de enmiendas en los mismos términos que hoy denuncian".