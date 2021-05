El PP acusa a Calvo de dar "la espantada" del Senado para no responder sobre los indultos a los líderes del 'procés'

Maroto dice que cuando un Gobierno "recula, miente y huye de dar explicaciones solo se puede concluir que está tocado y hundido"

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha acusado este martes a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, de dar "la espantada" en el Senado para no responder a las preguntas del Grupo Popular sobre los indultos a los condenados por el 'procés'. A su entender, se "avergüenza" del Ejecutivo al que pertenece y deja esa "silla vacía" en la sesión plenaria de la Cámara Alta.

"Cuando un Gobierno recula, miente y huye de dar explicaciones solo se puede concluir que está tocado y hundido", ha afirmado rotundo Maroto en una rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces del Senado.

La dirección del PP que lidera Pablo Casado ya ha advertido de que si concede esos indultos recurrirá ante el Tribunal Supremo e irá "hasta las últimas consecuencias" porque ni siquiera se ha producido arrepentimiento por parte de los líderes del 'procés'.

QUIERE SABER "CUÁNDO" INDULTARÁ Y SI RESPETARÁ LEGISLACIÓN

El portavoz parlamentario del PP en el Senado ha afirmado que "muchos españoles se sorprenden de ver un presidente del Gobierno que es capaz de cualquier cosa, incluso contra las propias convicciones del PSOE, con tal de mantenerse en el poder".

"Cuando uno está tan noqueado, es capaz de hacer casi todo en la política", ha manifestado, para añadir que su partido "no sabe todo lo que el Gobierno tiene pensado hacer, cuando y si va respetar la legislación vigente" sobre indultos que "requieren el arrepentimiento por parte del condenado".

Maroto ha señalado que la vicepresidenta tenía esta tarde una "extraordinaria oportunidad" de responder a esas cuestiones pero ha decidido "pegar la espantada" a "menos de 24 horas de la celebración del Pleno". Según ha añadido, el PP había centrado en ella su intervención principal porque el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, asiste a la cumbre europea en Bruselas.

El portavoz del PP ha recordado que ya se quejó y expresó su "hartazgo" hace pocas semanas por estas ausencias del Pleno comunicadas "unas horas antes". En ese momento, ha proseguido, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes le dijo que "no volvería a suceder". "Pero ha vuelto a suceder", ha criticado, para subrayar que ha trasladado de nuevo su "malestar" en la Junta de Portavoces.



SIN DAR "EXPLICACIÓN CONVINCENTE"

Según Maroto, la ausencia de Calvo del Pleno de este martes se ha producido "de repente, sin excusas" y sin que "haya nada en la agenda pública de la vicepresidenta". A su entender, deja esa "silla libre porque no quiere responder sobre los indultos.

"Ha pegado la espantada porque no quiere que se le pregunte por los indultos y no sabe qué decir cuando le preguntemos si los indultos se los van a dar a los políticos que están presos y no tienen ningún arrepentimiento por lo que han hecho", ha manifestado.

Tras asegurar que "no hay ninguna explicación convincente" ante esa ausencia del Parlamento porque si no acude Pedro Sánchez sí debe asistir la vicepresidenta, Maroto ha insistido en que Carmen Calvo "huye" de dar explicaciones porque "le da vergüenza dar la cara por el Gobierno del que es miembro" y responder sobre su gestión.

El portavoz del PP en el Senado ha anunciado que ahora el Grupo Popular reformulará sus preguntas, de forma que interpelará por los indultos al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, preguntará sobre la crisis que "ha gestado el Gobierno de España en Ceuta, aunque el responsable es el Gobierno de Marruecos".

EL PSOE DICE QUE SE HAN DADO EXPLICACIONES POR LA AUSENCIA

Por su parte, el portavoz del grupo socialista en el Senado, Ander Gil, ha señalado que "le corresponde al Gobierno" dar explicaciones sobre la ausencia de Calvo y "le consta" que "se ha hecho" a través de una llamada de la "secretaria de Relaciones con las Cortes" al Grupo Parlamentario Popular.

Gil ha defendido que el Gobierno tiene la capacidad de posponer la respuesta a una pregunta "por motivos de agenda" y ha precisado que es una "cuestión excepcional" cuando "se presenta alguna contingencia".