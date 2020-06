El PP acusa a Iglesias de usar ahora las puertas giratorias y éste responde que Casado no llegará a presidente

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha acusado este miércoles al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en el Pleno del Congreso, de haber llegado al Gobierno "engañando a la gente", por haber "colocado" ahora a un "amigo" en una "puerta giratoria", a pesar de que esta era una de las prácticas que más ha denunciado Podemos desde sus inicios.

En su turno de réplica en la sesión de control, Iglesias no ha hecho mención a esta cuestión, y se ha dedicado a explicar su teoría de que la estrategia de "la pataleta, el berrinche y la provocación" del PP responde, a su juicio, a que son conscientes de que "no van a gobernar ni dentro de unos meses ni dentro de cuatro años", y de que su líder, Pablo Casado, "no va a ser presidente del Gobierno".

García Egea se ha referido en su pregunta a Iglesias a la entrada en el Consejo de Administración de Enagás de Cristóbal José Gallego --miembro de la Comisión de Expertos para la transición energética que impulsó el anterior Gobierno de Mariano Rajoy y del El Observatorio Crítico de la Energía afín a Podemos--, junto a los exministros socialistas José Blanco y Jose Montilla.

"Si como decía, las puertas giratorias son formas de corrupción, y ahora acopla un amigo en Enagás, ¿esto qué es?", ha preguntado García Egea, quien no ha obtenido respuesta por parte de Iglesias sobre este asunto, ya que no lo ha mencionando en su turno de réplica.

Sin embargo, el vicepresidente ha centrado su segunda intervención en exponer su "reflexión" de que la estrategia del PP de "provocar" responde a que son conscientes de que no van a poder gobernar en los próximos años, porque si algo ha producido la pandemia es "poner en valor la solidaridad" y "la defensa de lo público", y eso va a llevar a que la gente no quiera "apostar nunca más ni por amnistías fiscales, ni por corrupción y por privatizaciones".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)