El PP acusa a Marlaska de actuar como "sicario" contra la jueza Biedma y el ministro niega órdenes para perturbar causas

El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha acusado este miércoles en el Congreso de los Diputados al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de actuar como un "sicario" de un clan que trabaja para la "cloaca del PSOE" buscando la forma de atacar a la jueza Beatriz Biedma, que instruyó la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Usted no es más que un sicario de otro clan. Los Rochos han tenido más dignidad que el clan del que usted forma parte", ha señalado el diputado del PP Miguel Tellado en una sesión de control que ha terminado con la expulsión de su compañera de partido y portavoz de Interior, Ana Vázquez, por mostrar desde el escaño un spray de gas pimienta para criticar la inseguridad en Ceuta.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha censurado que el PP recurra a los insultos, después de que el PP le haya recordado que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y el DAO están imputados tras revelar la Unidad Central Operativa (UCO) que la primera se reunió con la exmilitante del PSOE Leire Díez. "¿Estaba al tanto de esas operaciones?", han preguntado los 'populares'.

"En ocho años de Gobierno progresista y de este ministro del Interior, en modo alguno se podrá decir que el Ministerio del Interior ni tiene policías para destruir pruebas, ni los utiliza para investigar a sus contrincantes políticos y en modo alguno para perturbar el Estado de Derecho", ha replicado Marlaska.

En este sentido, el ministro se ha referido a la próxima sentencia del 'caso Kitchen' y las acusaciones de espionaje político del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez.

NO PIENSA DIMITIR

También ha reiterado que no piensa dimitir porque su objetivo es recuperar en Ceuta los índices de criminalidad previos a la entrada masiva de migrantes de finales de julio.

La diputada Ana Vázquez, por su parte, le ha afeado que hable de inseguridad subjetiva. "Es tan objetiva como el número de delincuentes que hay en el PSOE y el número de terroristas que acercó al País Vasco", ha dicho.

"Es cierto que Ceuta está en una situación compleja, complicada. Pero no es la que ustedes dibujan, ustedes utilizan esas situaciones para exagerar, para mentir y para faltar a la verdad", ha continuado el titular del Interior, subrayando que los niños están yendo al colegio y que la libertad sexual de las mujeres "está garantizándose" por el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En respuesta a Unión del Pueblo Navarro (UPN), Marlaska también ha negado que se esté reduciendo la presencia de Policía y Guardia Civil en esta región, ya que se han recuperado "100 efectivos" tras la pérdida de 450 agentes durante la etapa del Gobierno del PP.

El ministro ha defendido el "autogobierno" de Navarra y ha puesto en valor que ya se ha conseguido que Policía Nacional y Guardia Civil estén "integradas" en la sala del 112 de la Comunidad Foral. "Eso es preocuparse y no venir aquí a dar un sermón", ha terciado.