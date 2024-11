El PP acusa a Ribera de "fallar" a los españoles y la reta a comprometerse a dimitir si es investigada por la DANA

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha acusado este miércoles a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de "fallar" a los españoles tanto "en la prevención" como "en la gestión de la emergencia" tras la DANA y ha afirmado que no puede llevar "su incompetencia y su falta de humanidad" a Bruselas como comisaria europea. Por eso, la ha retado a comprometerse en el Pleno del Congreso a dimitir su es investigada por su actuación en la tragedia.

"Su falta de capacidad y solvencia al frente del Ministerio de Transición Ecológica y su evidente falta de integridad durante la tragedia la invalidan política y moralmente para tener ningún cargo público en Europa. Falló usted en la prevención y falló en la emergencia", ha espetado Muñoz a Ribera en el Pleno de la Cámara Baja, en el que se ha confirmado que el PPE votará a favor de Ribera y del resto de vicepresidentes pese al rechazo del PP español.

Muñoz ha recordado que Ribera "no contestó" hace una semana durante su examen en Bruselas a la pregunta que le formularon los eurodiputados del Partido Popular Europeo (PPE) y ha dicho que ésta es "su última oportunidad" para hacerlo. "¿Se compromete usted a dimitir si es investigada judicialmente para no arrastrar al descrédito a la presidenta Úrsula von der Leyen y a toda la Comisión Europea?, ha interpelado.

Además, la dirigente del PP ha afirmado que, aparte de "fallar como ministra", Ribera lo hizo "como persona" porque "han pasado 22 días" y "no ha ido ni una vez a los municipios devastados" por la DANA. "Empatía, señora ministra, se llama. ¿Sabe por qué usted no ha ido una sola vez? Porque usted no podría mirar a la cara a esos vecinos que lo han perdido todo. Usted no podría mirar a la cara a todos esos alcaldes que le informaban y le pedían que limpiase los barrancos para que no se inundaran", ha resaltado.

DURANTE SU INTERVENCIÓN SE CONFIRMA LA LUZ VERDE DEL PPE A RIBERA

La diputada del PP ha afirmado que Ribera tiene "muchas explicaciones que dar" en el Parlamento y "tendrá que darlas probablemente en los tribunales junto a sus compañeros Marlaska, Robles y el señor Sánchez", en alusión al ministro del Interior, la ministra de Defensa y el presidente del Gobierno.

Según ha añadido, ya hay "varias querellas en los tribunales" contra Ribera y "hoy" comparece en el Congreso "obligada". "Tiene usted que explicar por qué falló y abandonó a los españoles cuando más la necesitaban", ha dicho Muñoz, justo cuando se confirmaba desde Bruselas que al final el PPE apoyará aprobar a Ribera y al resto de vicepresidentes sin votación secreta pese al rechazo del PP español.

