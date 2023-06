El PP acusa a RTVE de prestarse con los debates a la estrategia del PSOE, con una "burda utilización de la pública"

Pons dice que el PP citó este lunes al PSOE a una reunión pero que ese partido "optó por no acudir", "rompiendo la negociación"



MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, ha remitido un email a la presidenta de RTVE, Elena Sánchez, en el que acusa al jefe de informativos del ente público de ser "parte de la estrategia de campaña del PSOE" con los debates electorales ante las elecciones generales del 23 de julio, en lo que considera una "burda utilización de la pública por el partido del Gobierno".

El PP ha difundido este mensaje de correo electrónico a Elena Sánchez después de que el PSOE haya denunciado que el PP no iba a acudir a la reunión convocada esta tarde por RTVE para discutir los detalles de los debates electorales para las elecciones generales del 23 de julio, a la que iban a asistir todas las fuerzas políticas excepto los 'populares', según fuentes socialistas.

En su email, González Pons subraya que en las campañas electorales precedentes, en todas en las que se han celebrado debates "cara a cara", la negociación de esos debates se ha llevado a cabo entre los partidos políticos.

ACUSA AL PSOE DE "ROMPER LA NEGOCIACIÓN" AL NO IR A SU REUNIÓN

Por eso, explica que el PP citó este lunes al PSOE a una reunión, pero esa formación "optó por no acudir rompiendo la negociación". "Lo que no podíamos ni imaginar es que la recuperación de esa negociación rota, en representación del PSOE, la iba a protagonizar el jefe de informativos de RTVE. No nos extraña, pero reconozco que no lo esperábamos", recalca.

Así, el dirigente del PP considera que RTVE, como el resto de las cadenas, podía haberse puesto en contacto con todos los partidos por separado, pero convocarles "por carta, sólo al PSOE y el PP, señalando fecha y hora inamovibles, para propiciar la misma reunión que, el lunes, el PSOE declinó celebrar", es "ir demasiado lejos, incluso para el tipo de dirección de informativos que se ha impuesto en la pública".

"No, no vamos a acudir. ¿Por qué tendríamos que obedecer una orden por escrito de los informativos de RTVE? Si el PSOE quiere negociar con nosotros, sabe dónde encontrarnos, no necesita que los informativos de RTVE hablen en su lugar", afirma González Pons en un mensaje.

"NO CONFIAMOS" EN LA "NEUTRALIDAD" DE RTVE

El responsable de Acción Institucional del PP traslada a Elena Sánchez que, dado que el PP no confía en la "neutralidad" de RTVE, considera la "carta conminatoria" de este lunes como "una prueba más de su parcialidad".

"Estaremos pendientes, con la Junta Electoral, de lo que esa televisión, pagada con los impuestos de los españoles, vaya a hacer con los debates en esta campaña. Lo que hoy se ha intentado hacer, por ejemplo, es una burda utilización de la pública por el partido del Gobierno", asegura en el mismo email.

En este sentido, González Pons concluye su mensaje asegurando que al Partido Popular le produce "infinita tristeza ver al director de informativos de RTVE siendo parte de la estrategia de campaña del PSOE".