El PP acusa a Sánchez de convertir Moncloa en "guardia de evasores fiscales" como su hermano y cree que Montero cooperó

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber convertido el Palacio de la Moncloa en "guarida de evasores fiscales", como su hermano, y ha apuntado a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por ser "cooperadora" de un "fraude de república bananera".

Así se ha pronunciado en rueda de prensa en la sede nacional del partido al ser preguntada sobre la noticia que publica 'El Debate' según la cual David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo, entre finales de 2021 y principios de 2022, pasó cuatro meses viviendo en Moncloa sin utilizar su móvil para evitar la geolocalización de Hacienda, pues, supuestamente tenía su residencia en Portugal.

Ezcurra ha confesado que le parece "fascinante" y "como de película" que un "paisano" se esconda en la sede de la Presidencia del Gobierno y no utilice un teléfono móvil "para no ser geolocalizado por la Agencia Tributaria, no vaya a ser que descubran que no reside en otro país".

"Esto es una broma", ha apostillado, antes de preguntarse "quién se ha creído que es Pedro Sánchez para utilizar la sede de la presidencia del Gobierno como guarida de evasores fiscales".

A su juicio, "lo peor de todo" es lo "calladita" que está la ministra de Hacienda. "Está calladita porque sabe que, de demostrarse la información de la que usted me habla, estaríamos ante un fraude fiscal enorme que tiene epicentro en la Presidencia del Gobierno. Y en mi opinión María Jesús Montero es cooperadora necesaria de un fraude que es como de república bananera", ha indicado.

CONTRATOS DE BARRABÉS

Ezcurra se ha referido, asimismo, al informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que ha detectado anomalías y una "gran opacidad" en los contratos adjudicados por 8,4 millones de euros por la empresa pública Red.es a Juan Carlos Barrabés, empresario investigado en el 'caso Begoña Gómez'.

Según la dirigente 'popular', esto demuestra "que en el fondo todo estaba amañado". Por eso ha retado a los que como los ministros Félix Bolaños, Óscar Puente y Óscar López "tanto hablan" ha comentar ese informe. "¿Van a decirnos que hasta en su propio Gobierno hay lawfare porque estos amaños los denuncia la Intervención General del Estado?", les ha soltado.

También se le ha preguntado sobre el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil según el cual la asesora de Begoña Gómez de Moncloa se encargaba constantemente de las gestiones relacionadas con la cátedra de la esposa de Sánchez.

Tras destacar que estas informaciones "no tienen valor de cosa juzgada" sino que corresponden a informes y "como tal hay que tomarlo", Ezcurra ha señalado que "lo único que demuestran", es que el uso de los recursos públicos" para el Gobierno es "muy extensivo". "Lo extienden desde su ámbito personal al ámbito político, y a nosotros eso nos parece como mínimo incorrecto e indecente", ha denunciado.