El PP acusa a Sánchez de pensar antes en 14-F que en "salvar vidas" porque las gallegas se aplazaron con menos contagios

García Egea dice que la polémica con las vacunaciones de políticos en toda España muestra el "fracaso" del plan de vacunación del Gobierno

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de pensar antes en las elecciones catalanas del 14 de febrero que en "salvar vidas" y ha recalcado que las elecciones gallegas y vascas se aplazaron de abril a julio con una "mejor situación epidemiológica" que la actual, ya que ahora se están "batiendo récords de contagios y de muertos".

"Con 600 muertos diarios hay quien piensa que el Gobierno de España no toma medidas drásticas para mantener las elecciones catalanas. Eso es lo que mucha gente piensa hoy y no me gustaría que fuera verdad", ha declarado García Egea en una entrevista en Onda Regional de Murcia, que ha recogido Europa Press.

El 'número dos' del PP ha reclamado al Gobierno tomar medidas y asumir el liderazgo en una situación "muy complicada", "sin pensar antes en las elecciones que en la gestión de la pandemia y salvar vidas". "No se puede pensar más en las encuestas de las elecciones catalanas que en el nivel de ocupación de las UCIS, que es lo que estamos viendo que parece que está haciendo este Gobierno", ha abundado.

CRITICA QUE SE PUEDA IR A UN MITIN PERO NO VER A LA FAMILIA

García Egea ha destacado que las elecciones gallegas y vascas --que estaban previstas para abril y se celebraron al final el 12 de julio de 2020-- "se aplazaron con una mejor situación epidemiológica que ésta" y ha criticado de nuevo que no se estén "tomando medidas" en este momento.

Además, ha criticado que incluso personas contagiadas "vayan a ir a votar a última hora de la mañana" en las elecciones catalanas. "Es decir, todas las personas con carga viral van a tener que salir a votar y van a tener que proteger especialmente a los miembros de las mesas", ha indicado, para preguntarse que cómo van a saber que esas personas positivas "que van por la calle" no van a "contagiar a nadie".

Por eso, ha recalcado que se está "dibujando un panorama increíble" porque el Gobierno "está más preocupado por organizar unas elecciones que por salvar vidas". "Hemos visto también que se autoriza a personas a asistir a un mitin pero no se autoriza a una persona a visitar a su hermana", se ha quejado.

En este sentido, se ha preguntado si es "lógico" que en una semana en la que están "batiendo récord de contagios y de muertos" estén pensando en "articular un mecanismo que permita hacer mítines y no en articular un mecanismo que permita salvar vidas y sacar a la gente de la UCI". Según ha dicho, lo que está sucediendo le produce "indignación".

DICE QUE "HA FALLADO" EL PLAN DE VACUNACIÓN DEL GOBIERNO

García Egea ha señalado que la polémica abierta en torno a los políticos que se han vacunado saltándose la cola evidencia que el plan de vacunación que anunció el presidente del Gobierno "ha sido un completo fracaso" porque "en toda España han ocurrido cosas de este tipo".

Según ha insistido, esto demuestra que el ese plan de vacunación "ha fallado" porque los protocolos "no estaban claros" cuando debía haber unas instrucciones "claras" y "liderazgo" en el Gobierno de España que es, a su juicio, de lo que "se adolece".

"Es evidente que han fallado las reglas básicas, han fallado los controles y las instrucciones que estaban dadas para que la vacunación se pusiera en marcha de una forma objetiva", ha manifestado.

En este punto, ha solicitado también al Gobierno "más diplomacia y contundencia para que las vacunas lleguen a la UE y a España porque, según ha dicho, "parece que la campaña electoral hace que esté más pendiente" de los comicios que de pedir vacunas.

AVISO AL PSOE MURCIANO "SI SIGUE DIFAMANDO"

Después de que el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, denunciase que también se habrían vacunado en la Región "altos cargos que están en Madrid", García Egea ha asegurado que él no se vacunado del Covid sino que lo ha hecho de la gripe. "Me ha vacunado de la gripe, que es lo que los expertos recomiendan, pero nada más", ha agregado.

Además ha criticado que se hagan ese tipo de declaraciones "sin pruebas" y lo ha achacado a los "malos datos" que el PSOE murciano cosecha en las encuestas. "Los murcianos estamos vacunados contra las mentiras del PSOE", ha añadido, para recalcar que no se puede "acusar en falso" como, a su juicio, han hecho los socialistas en el pasado con casos que han afectado a cargos de su partido.

Al ser preguntado si el PP se plantea alguna querella o exigir la dimisión de Conesa por esas declaraciones, García Egea ha afirmado que si Conesa "sigue difamando puede recibir la segunda dosis de una imputación judicial" y ha añadido que "la primera ya la recibió hace poco por presuntamente quitar una multa a un socio de Gobierno".

Además, ha indicado que, aunque pueda haber "discrepancias" o "diferencias" entre el PP y Ciudadanos, no se ve "ningún tipo de fisuras" en el Gobierno regional de Murcia a raíz de la crisis provocada con la vacunación irregular de altos cargos de la consejería de Salud. A su entender, hay un "gobierno sólido" en Murcia y los políticos deben servir a los ciudadanos y "cuanto menos se esté en batallas internas, mucho mejor".