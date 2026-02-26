El PP advierte de que "España pierde" con el acuerdo de Gibraltar y acusa al Gobierno de obviar a las Cortes

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha cargado contra el Gobierno por haber cedido el "protagonismo" a la UE en lo relativo al acuerdo sobre Gibraltar y de querer "gobernar sin el Parlamento" por no someter este texto a la aprobación de las Cortes, denunciando que lo acordado "da ventajas" tanto al Peñón como a Reino Unido mientras "España pierde".

Fuentes 'populares' han sostenido tras la publicación este jueves por la Comisión Europea y el Gobierno británico del tratado pactado para regular la relación entre la UE y Gibraltar tras el Brexit que cualquier acuerdo sobre el Peñón "debe ser debatido y votado en las Cortes por razones constitucionales y por sentido democrático".

"Lo que afecta a los españoles se decide en el Parlamento español", ha reivindicado el partido que encabeza Alberto Núñez Feijóo que considera que el acuerdo, aún pendiente de la ratificación por parte del Consejo (gobiernos) y la Eurocámara por parte europea y el Parlamento británico "le da ventajas a Gibraltar y Reino Unido que no tenían antes del Brexit" mientras "España pierde".

Los 'populares' tampoco ven con buenos ojos que esté prevista la aplicación provisional del acuerdo "sin someterlo a las Cortes y marginando al primer partido de España", con el objetivo de evitar que el nuevo Sistema de Entradas y Salidas (ESS) de la UE tenga que aplicarse a partir del 10 de abril. "Las prisas son malas", subrayan.

A juicio del PP, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cedido "todo el protagonismo a Europa y se quita el problema de en medio" dado que han sido Bruselas y Londres quien han establecido "cómo se debe gestionar el futuro de Gibraltar" mientras que "España se autoexcluye porque no es parte del acuerdo".

En este sentido, desde 'Génova' consideran que "Sánchez claudica para que las Cortes no decidan" y con el acuerdo "dilapida la posición de ventaja que tenía España con el Brexit sobre la soberanía de Gibraltar".

CAPITULACIONES

Respecto al contenido del acuerdo, el PP llama la atención sobre el hecho de que "Reino Unido consigo que España asuma la base militar instalada en la colonia en un espacio, además, ilegalmente ocupado donde llegan y se reparan submarinos nucleares".

Para los 'populares', "colmo de la capitulación" es que la previsión de crear una empresa conjunta para gestionar el uso del aeropuerto que "puede constituirse en cualquier país de la UE menos en España".

Asimismo, inciden en que "la Verja no desaparece", como se sostiene, sino que "lo que se eliminan son los controles de la Guardia Civil, Policía y Aduanas porque continuará la verja que rodea el perímetro del aeropuerto o los cuarteles militares británicos". "Lo que se necesita realmente es que haya un tránsito ágil y ordenado como garantiza el nuevo sistema de control de fronteras europeo (EES)", defienden.

Por otra parte, echan en falta que cuando se habla de prosperidad compartida el acuerdo no detalle en ningún momento "inversiones, programas ni qué transferencias se van a realizar". Es más, añaden, desde el PP; "no cabe prosperidad compartida sin una equiparación fiscal".

Además, desde el principal partido de la oposición advierten de que "hay temas verdaderamente trascendentales" que no se mencionan, entre los que apuntan a si los pescadores españoles van a poder faenar con normalidad o si España podrá hacer "persecuciones en caliente" de narcotraficantes o contrabandistas.